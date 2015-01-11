Сегодня День рожденья ПО «Маяк»!

19 июня 1948 года на ФГУП «ПО «Маяк» был пущен первый в стране и на Евроазиатском континенте уран-графитовый промышленный реактор.

Создание предприятия по наработке оружейного плутония было сердцевиной Уранового проекта.

Для строительства первого в СССР предприятия по наработке плутония в военных целях была выбрана площадка на Южном Урале в районе расположения старинных уральских городов Касли и Кыштым.

За короткое время буквально на пустом месте были построены уникальный атомный комплекс и новый город. В кратчайшие сроки работники предприятия под руководством ведущих ученых страны освоили сложнейшее производство и обеспечили создание материалов для ядерного оружия. На ФГУП «ПО «Маяк» был создан комплекс из реакторного, радиохимического и металлургического производств для обеспечения оружейным плутонием советской ядерной программы.

С Днём рожденья, ПО "Маяк"!

Озёрск.ру поздраваляет руководство и сотрудников предприятия с этой знаменательной датой!