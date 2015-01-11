Чем Бажовка будет удивлять гостей в этом году

На Южном Урале начнется Бажовский фестиваль. В этом году гостей ждут мастер-классы, несколько концертных площадок и многочисленные выставки.

Бажовка в Челябинской области стартует уже в пятницу, 21 июня, в Демарино в Пластовском районе. Основной пик фестиваля придется на субботу. Организаторы заявляют, что в этом году ожидается больше 1 тысячи мастеров и 2,5 тысяч участников творческих коллективов.

Гости фестиваля смогут увидеть привезенные работы мастеров в Мастеровой слободе и на площадке Шелковая горка. На этнографической площадке можно будет ознакомиться реконструкцией быта народов Южного Урала. Желающие дегустировать лакомства обязательно должны посетить Калашный ряд — там будут блюда, приготовленные по древним кулинарным секретам. На сцене Бажовки в этом году выступят оркестр “Малахит”, “Ариэль”, группа “Якруна”, а также коллективы из Германии и стран ближнего зарубежья.

Организаторы отмечают, что в прошлом году фестиваль посетили 30 тысяч человек. Возможно, в этом году их будет даже больше. Для них подготовлены две вместительные парковки, дополнительное освещение и обработанная от клещей территория.

https://www.cheltv.ru/chem-bazhovka-budet-udivlyat-gostej-v-etom-godu/