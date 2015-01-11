От +6 до +30: какая погода ждет южноуральцев

В пятницу, 21 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в горах – до умеренных, в отдельных районах возможны грозы и град.

Ночные температуры составят плюс 9-14 градусов, в горах столбики термометров покажут плюс шесть. Днем воздух прогреется до 21-26, на юге области – до плюс 30. Отдельные порывы ветра составят 12-17 метров в секунду.

В большинстве районов Челябинской области 21-23 июня сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-западных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/Ot-6-do-30-kakaya-pogoda-zhdet-yuzhnouraltsev_117377.html