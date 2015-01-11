Названы регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Более 121 миллиарда рублей задолжали жители страны предприятиям сферы ЖКХ. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование экспертов FinExpertiza, на каждый из 365 дней прошлого года пришлось в среднем по 330 миллионов рублей задолженности.

Аналитики выделили регионы, где долги растут более высокими темпами. Это Московская, Челябинская и Свердловская области, а также Дагестан. На Южном Урале рост составил 5,8 миллиарда рублей.

Правда, если взять в расчет число жителей в регионе, то картина меняется. Так, каждый житель Чукотки в среднем недоплатил около 4 с половиной тысяч рублей, Ингушетии – около четырех тысяч, Мурманской области – примерно 3 тысячи.

А самые дисциплинированные собственники живут в Астраханской области и Санкт-Петербурге. Там жители не только оплачивают вовремя выставленные коммунальщиками счета. Они еще гасят долги и вносят деньги заранее. Население северной столицы переплатило 639 миллионов рублей, а Астраханской области – 242 миллиона.

https://www.cheltv.ru/nazvany-regiony-gde-zhiteli-pereplatili-za-uslugi-zhkh/