Челябинская область направит дополнительные средства на подготовку к саммитам

Челябинская область выделяет дополнительно более 250 миллионов рублей из регионального бюджета на подготовку к саммитам ШОМ и БРИКС.

Проект постановления о внесении необходимых изменений в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» был утвержден сегодня, 25 июня, на заседании регионального правительства под председательством глава региона Алексея Текслера.

«В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС увеличивается финансирование на предоставление субсидии на строительство конгресс-холла - 147 миллионов рублей, - сообщила и. о. первого заместителя министра экономического развития области Ирина Акбашева. - Предусматривается субсидия на строительство загородного квартала «президентская деревня» - 105 миллионов рублей».

Это не первые за в этом году допвливания в «Президентскую деревню». Напомним, в мае 2019 года депутаты Законодательного собрания области одобрили внесение изменений в областной бюджет, предусматривающих увеличение финансирования на подготовку к саммитам.

Тогда было предусмотрено направить 36 миллионов рублей на возмещение затрат инвесторов по привлечению кредитов в российских банках на реализацию инвестпроектов по строительству загородных кварталов «Президентская деревня».

Кроме того, из областного бюджета были выделены средства на приведения в порядок внешнего облика Челябинска. На установку новых остановочных комплексов город получит 205 миллионов рублей, на капитальный ремонт фасадов административных зданий - 112 миллионов рублей, на подготовку альтернативного маршрута к аэропорту «Баландино» - 60,5 миллиона рублей.

Помимо этого, из бюджета выделены финансовые ресурсы на покупку музыкальных инструментов для выступлений симфонического оркестра Челябинской области, выставочного оборудования и монтаж новых систем контроля на автодорогах и обслуживание комплексных постов автоматизированной системы метеорологического обеспечения.

По данным различных источников, сегодня в Челябинск прибыла облетная группа «Росконгресса».

В Челябинской области в соответствии с графиком подготовки идет строительство всех трех коттеджных посёлков, в которых планируется размещение делегаций из стран-участников: «Терема», «Хрустальный», «Белый хутор». Напомним, ранее глава региона Алексей Текслер поручил нарастить темпы строительства президентской деревни в микрорайоне «Белый хутор».

http://uralpress.ru/news/ekonomika/chelyabinskaya-oblast-napravit-dopolnitelnye-sredstva-na-podgotovku-k-sammitam