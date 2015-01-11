Ответственность, предусмотренная за неуплату административного штрафа

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области напоминает, что в соответствии с Кодексом об Административных правонарушениях Российской Федерации административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрены:

· административная ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа

· административный арест на срок до 15 суток

· обязательные работы на срок до 50 часов.

Какое бы суд не принял решение о назначении административного наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть оплачен.

Неуплата административного штрафа не относится к длящимся правонарушениям, в связи с чем, деяние считается совершенным и оконченным на следующий же день по истечении установленного срока (в обычных случаях на 61 день).

После этого суд или надзорный орган, вынесший постановление за 1-е правонарушение направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол уже об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Копия этого протокола направляется судье в течение 3 дней со дня его составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении может быть составлен и в отсутствие правонарушителя (должника), если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, разъяснены права и обязанности. Решение по данному делу принимает только суд.

Таким образом, должник, не уплативший в установленный срок административный штраф, попадает под юрисдикцию судебного пристава-исполнителя.

Процедура взыскания административных штрафов не имеет существенных отличий от других исполнительных производств и осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве». Приставом-исполнителем проводится весь комплекс предусмотренных законом мер по принудительному взысканию задолженности. Одним из неприятных моментов для должника (неплательщика штрафа) является право судебного пристава-исполнителя временно ограничивать должнику выезд за пределы Российской Федерации.

Как указывалось выше, в случае привлечения лица к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, судом может быть принято решение о назначении наказания в виде административного ареста. Порядок исполнения постановления об административном аресте следующий:

1. Постановление судьи об административном аресте исполняется органами внутренних дел немедленно после вынесения такого постановления.

2. Лицо, подвергнутое административному аресту, содержится под стражей в месте, определяемом органами внутренних дел. При исполнении постановления об административном аресте осуществляется личный досмотр лица.

3. Срок административного задержания засчитывается в срок административного ареста. Административный арест не может превышать 15 суток.

4. Отбывание административного ареста осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В законе существуют определенные нюансы и ограничения, позволяющие правозащитникам обжаловать привлечение граждан к подобной ответственности, а также добиваться прекращения административного преследования.

Уважаемые граждане, не забывайте своевременно оплатить штраф!