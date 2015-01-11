Челябинская область выпала из топ-10 самых популярных регионов среди иностранных туристов

Сервис Maps.me составил список наиболее популярных российских регионов среди интуристов.

Рейтинг составили на основе количества загруженных иностранными пользователями через приложение карт субъектов России с 1 марта до 31 мая 2019 года. Результаты исследования опубликовало РИА Новости. Наиболее популярными среди интуристов остаются Москва и Санкт-Петербург — в рейтинге их объединили с Подмосковьем и Ленинградской областью. На третьем месте после столиц — Краснодарский край, далее следуют Адыгея и Ростовская область. Также иностранцы активно загружали карты Свердловской области, Татарстана, Смоленской области и Башкирии.

В предыдущей редакции рейтинга в топ-10 входила Челябинская область, однако по итогам весны Южный Урал оказался за пределами верхней десятки наиболее привлекательных для иностранцев российских регионов, пишет издание. Также составители отметили снижение интереса к Ставрополью, Тульской, Псковской, Калининградской областям, а также многим регионам Сибири.

http://echochel.ru/news/2019/06/28/80549/