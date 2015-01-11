Мы отобрали, пожалуй, лучшие события этого уикенда!

В этот уикенд событий совсем немного! Зато они чрезвычайно интересные и масштабные!

Озёрск

28 июня, на площади им.Броховича, в 19:00 начнется ДЕНЬ ГОРОДА!!!

Выступают лучшие коллективы города, а такде гости - "Ласковый май" и "Белый Орел".

в 22:30 САЛЮТ.

На сайте Озёрск.ру будет онлайн-вещание (без звука).

Все выходные:

Площадка у ТК "Родной": игровая зона с аттракционами и батутами для детей от года до 15 лет! С 10 до 21-00.

ПКиО: с 10 до 22-00 работает лодочная станция

29 июня

10-30 ПКиО, стадион "Труд":

Первенство Озёрска по лёгкой атлетике

- бег на дистанции 60 м и 400 м у детей, 100 м и 1000 м у взрослых

- прыжки в длину с разбега

Старт мероприятия: 10:30 Дети (до 16 лет); 13:15 Дети старше 16 лет и Взрослые

12-00 Детский парк

Праздник, посвящённый Дню города

Миасс

Все выходные в глк "Солнечная долина" Ильменский фестиваль!

Челябинск

29 июня

12-00 Сад Победы

Сабантуй!

Екатеринбург

29 июня

20-00 Ельцин центр

Продолжение самых музыкальных ночей!

30 июня

С 9-30 заезды, ул. Металлургов , 70 пав.Е

Турнир по картингу "Turba Kаrting"