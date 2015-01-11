Мы отобрали, пожалуй, лучшие события этого уикенда!

В этот уикенд событий совсем немного! Зато они чрезвычайно интересные и масштабные!
Озёрск
28 июня, на площади им.Броховича, в 19:00 начнется ДЕНЬ ГОРОДА!!!
Выступают лучшие коллективы города, а такде гости - "Ласковый май" и "Белый Орел".
в 22:30 САЛЮТ.
На сайте Озёрск.ру будет онлайн-вещание (без звука).
Все выходные:
Площадка у ТК "Родной": игровая зона с аттракционами и батутами для детей от года до 15 лет! С 10 до 21-00.
ПКиО: с 10 до 22-00 работает лодочная станция
29 июня
10-30 ПКиО, стадион "Труд":
Первенство Озёрска по лёгкой атлетике
- бег на дистанции 60 м и 400 м у детей, 100 м и 1000 м у взрослых
- прыжки в длину с разбега
Старт мероприятия: 10:30 Дети (до 16 лет); 13:15 Дети старше 16 лет и Взрослые
12-00 Детский парк
Праздник, посвящённый Дню города
Миасс
Все выходные в глк "Солнечная долина" Ильменский фестиваль!
Челябинск
29 июня
12-00 Сад Победы
Сабантуй!
Екатеринбург
29 июня
20-00 Ельцин центр
Продолжение самых музыкальных ночей!
30 июня
С 9-30 заезды, ул. Металлургов , 70 пав.Е
Турнир по картингу "Turba Kаrting"