Южный циклон принесет в Озёрск грозы и дожди

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
В связи с прохождением южного циклона 2 и 3 июля 2019 в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, местами грозы.
Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
Единый телефон в случае беды – 112.
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