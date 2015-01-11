Южный циклон принесет в Озёрск грозы и дожди

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: В связи с прохождением южного циклона 2 и 3 июля 2019 в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, местами грозы. Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Единый телефон в случае беды – 112.

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