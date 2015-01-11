Обращение Ассоциации муниципальных образований Иркутской области об оказании помощи пострадавшим от паводка

Просим всех неравнодушных откликнуться на постигшую нашу область беду!

На сегодняшний день большая часть города Тулуна Иркутской области ушла под воду.

Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Заларинский, Зиминский районы Иркутской области также находятся в зоне бедствия.

Из-за паводка затоплены жилые дома, социальные объекты, объекты инфраструктуры.

Большая часть затопленных населенных пунктов ушла под воду с крышами, многоэтажные дома затоплены на несколько этажей. Тысячи людей остались без крова, есть человеческие жертвы. Население эвакуируют.

Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области организован сбор денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения.

Денежные средства можно перечислять по следующим реквизитам:

БИК 042520607

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет 30101810900000000607

Расчетный счет 40703810418350001536

Наименование получателя Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»

ИНН получателя 3808089012

Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Председатель Ассоциации, мэр муниципального образования «город Черемхово» В.А. Семенов.