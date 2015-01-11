Уважаемые жители поселка Новогорный!

Поздравляем вас с 65-летием поселка!

Новогорный – неотъемлемая часть Озерского городского округа, территория с богатой историей и неповторимым обликом, уютный дом для дружных и трудолюбивых людей.

7 июля 1954 года был введён в эксплуатацию первый турбогенератор Аргаяшской ТЭЦ, которая стала сердцем поселка и до сих пор обеспечивает жизненно важным ресурсом не только Новогорный, но и Озерск. Сегодня Новогорный отнесен к инвестиционным площадкам ТОСЭР, что укрепляет и подтверждает его ответственную миссию - генерировать энергию созидания.

Все поколения новогорновцев любят свою малую Родину. Трудолюбивые, доброжелательные, сильные духом и талантливые во всём, вы передаете добрые традиции своим детям и внукам, потому что хотите и в будущем видеть поселок современным, комфортным и благоустроенным. И мы вас в этом всегда поддерживали и будем поддерживать.

От всего сердца желаем поселку - развития, а жителям Новогорного - крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в делах, благополучия и мира!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.

Заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа О.В. Костиков.