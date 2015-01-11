Озёрск и вся Челябинская область отмечают День любви, семьи и верности!

Вот это выходные нас с вами ожидают!

Голова кругом от такого количества мероприятий и событий в День любви, семьи и верности!

Озёрск

Все выходные:

ПКиО:

С 10 до 22-00 работает лодочная станция

Детский парк:

С 11 до 19-00 работают аттракционы парка!

6 июля

18-30 ПКиО

Зумба на свежем воздухе! Вход свободный! Внимание, изменения по времени: в субботу вместо 12 дня встречаемся в 18-30!

7 июля

11-00 ПКиО

Strong by Zumba!

С 12-00 ПКиО

Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности!

13-30 Центральная городская библиотека

ЦГБ готовится встретить участников мотопробега «В поисках 12 стульев».

Мотопробег «В поисках 12 стульев», организованный по мотивам произведения И. Ильфа и Е. Петрова, пройдет в течение июля в 12 городах присутствия предприятий госкорпорации «Росатом».

Участники мотопробега посетят: Железногорск, Северск, Трехгорный, Озёрск, Снежинск, Новоуральск, Глазов, Димитровград, Волгодонск, Нововоронеж, Заречный (Пензенская область).

Кыштым

6 июля

14-00 площадка у "Народного дома"

В этот день в Кыштыме пройдёт красивый праздник с чествованием юбиляров семейной жизни, торжественным вручением супругам общественной награды Челябинской области - медали «За любовь и верность» и выездной регистрацией новобрачных.

Красивое действо развернётся и на городском пруду. С набережной можно будет посмотреть парад и выступление спортсменов озёрского яхт – клуба «Галс».

Дальняя дача

6 июля, 20-30

Концертно-игровая программа "Волшебная ночь на Ивана Купала"

оз.Увильды.

Все выходные:

база "Омега" (поселок Красный Камень)

Все выходные: фестиваль "Ариэль-фест". Музыканты на фестивале выступят на плавучей сцене, которую установят в 25 метрах от берега. До сцены артистов хотят доставлять на лодках. Публике предложат удобно устроиться на песчаном берегу озера Увильды. Хэдлайнеры фестиваля команда "Ариэль", " АНАНАСОВ и Ко", а также группа из Москвы "Сон лемура". Помимо них, в течение двух дней фестивале выступит порядка 30 команд со всего региона.

Челябинск

6-7 июля, Аркаим

Этнофестиваль! В этом году программа невероятно насыщенная: в ней и народные игры, и чемпионат по запуску воздушных змеев, мастер-классы-для взрослых и детей, "Лаборатория Сказительства", концерт группы "Магра", вечер сказительства с Александром Маточкиным у костра, и, конечно, выступления фольклорных коллективов!

7 июля аэродром Калачёво под Челябинском

11-00 Авиационный праздник «Крылья лета». остям обещают продемонстрировать показательные выступления парашютистов, фигуры высшего пилотажа на самолетах и шоу авиамоделей. Южноуральцы также смогут совершить прыжок с парашютом самостоятельно или в тандеме с инструктором либо сесть за штурвал авиасимулятора. Отдельную развлекательную площадку организуют для детей.

Всероссийский день семьи, любви и верности в Челябинске!

На Кировке мероприятие пройдет с 13 до 17 часов. Для жителей выступят различные коллективы с песнями и танцами, будут проведены мастер-классы, организованы зоны для фотографий и игровые площадки для детей

Спортивные семейные старты будут проходить в саду им. Пушкина. Будет организован пленэр – гости смогут изобразить на холсте богатство природы. Пройдет несколько мастер-классов по созданию леденцов и фигур из воздушных шаров. Начнется мероприятие в 13 часов и продолжится до 20 часов.

В сквере на ул. Молодогвардейцев событие пройдет с 17 до 19 часов. Будут игровые площадки, а так же театр мыльных пузырей. Для всей семьи будет конкурсно-игровая программа, где можно выиграть приз. Конец праздника украсит спектакль от театра «ЯрИк».

Екатеринбург

Все выходные в Уральском центре развития дизайна.

Юбилейный XV Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья»: праздник в честь Дня семьи, любви и верности.

6 июля

Все выходные:

Площадь им. С. М. Кирова: Венский фестиваль музыкальных фильмов! Лучшие классические музыкальные произведения со всего мира на открытой площадке перед УрФУ.

С 13-00, Преображенский парк Академического района

Фестиваль The Beatles Fest в формате легендарного калифорнийского музыкального фестиваля Коачелла. Преображенском парке Академического района на большом зеленом поле с холмами появятся сцена, арт-объекты, детские площадки, фуд-корт нового формата, хиппи-шатер, дизайн-маркет и цветочный базар.

Гостей ждут девять часов рок-н-ролла и танцев!

Александра Лебедева.