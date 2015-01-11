Озёрск и вся Челябинская область отмечают День любви, семьи и верности!

Вот это выходные нас с вами ожидают!
Голова кругом от такого количества мероприятий и событий в День любви, семьи и верности!
Озёрск
Все выходные:
ПКиО:
С 10 до 22-00 работает лодочная станция
Детский парк:
С 11 до 19-00 работают аттракционы парка!
6 июля
18-30 ПКиО
Зумба на свежем воздухе! Вход свободный! Внимание, изменения по времени: в субботу вместо 12 дня встречаемся в 18-30!
7 июля
11-00 ПКиО
Strong by Zumba!
С 12-00 ПКиО
Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности!
13-30 Центральная городская библиотека
ЦГБ готовится встретить участников мотопробега «В поисках 12 стульев».
Мотопробег «В поисках 12 стульев», организованный по мотивам произведения И. Ильфа и Е. Петрова, пройдет в течение июля в 12 городах присутствия предприятий госкорпорации «Росатом».
Участники мотопробега посетят: Железногорск, Северск, Трехгорный, Озёрск, Снежинск, Новоуральск, Глазов, Димитровград, Волгодонск, Нововоронеж, Заречный (Пензенская область).
Кыштым
6 июля
14-00 площадка у "Народного дома"
В этот день в Кыштыме пройдёт красивый праздник с чествованием юбиляров семейной жизни, торжественным вручением супругам общественной награды Челябинской области - медали «За любовь и верность» и выездной регистрацией новобрачных.
Красивое действо развернётся и на городском пруду. С набережной можно будет посмотреть парад и выступление спортсменов озёрского яхт – клуба «Галс».
Дальняя дача
6 июля, 20-30
Концертно-игровая программа "Волшебная ночь на Ивана Купала"
оз.Увильды.
Все выходные:
база "Омега" (поселок Красный Камень)
Все выходные: фестиваль "Ариэль-фест". Музыканты на фестивале выступят на плавучей сцене, которую установят в 25 метрах от берега. До сцены артистов хотят доставлять на лодках. Публике предложат удобно устроиться на песчаном берегу озера Увильды. Хэдлайнеры фестиваля команда "Ариэль", " АНАНАСОВ и Ко", а также группа из Москвы "Сон лемура". Помимо них, в течение двух дней фестивале выступит порядка 30 команд со всего региона.
Челябинск
6-7 июля, Аркаим
Этнофестиваль! В этом году программа невероятно насыщенная: в ней и народные игры, и чемпионат по запуску воздушных змеев, мастер-классы-для взрослых и детей, "Лаборатория Сказительства", концерт группы "Магра", вечер сказительства с Александром Маточкиным у костра, и, конечно, выступления фольклорных коллективов!
7 июля аэродром Калачёво под Челябинском
11-00 Авиационный праздник «Крылья лета». остям обещают продемонстрировать показательные выступления парашютистов, фигуры высшего пилотажа на самолетах и шоу авиамоделей. Южноуральцы также смогут совершить прыжок с парашютом самостоятельно или в тандеме с инструктором либо сесть за штурвал авиасимулятора. Отдельную развлекательную площадку организуют для детей.
Всероссийский день семьи, любви и верности в Челябинске!
На Кировке мероприятие пройдет с 13 до 17 часов. Для жителей выступят различные коллективы с песнями и танцами, будут проведены мастер-классы, организованы зоны для фотографий и игровые площадки для детей
Спортивные семейные старты будут проходить в саду им. Пушкина. Будет организован пленэр – гости смогут изобразить на холсте богатство природы. Пройдет несколько мастер-классов по созданию леденцов и фигур из воздушных шаров. Начнется мероприятие в 13 часов и продолжится до 20 часов.
В сквере на ул. Молодогвардейцев событие пройдет с 17 до 19 часов. Будут игровые площадки, а так же театр мыльных пузырей. Для всей семьи будет конкурсно-игровая программа, где можно выиграть приз. Конец праздника украсит спектакль от театра «ЯрИк».
Екатеринбург
Все выходные в Уральском центре развития дизайна.
Юбилейный XV Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья»: праздник в честь Дня семьи, любви и верности.
6 июля
Все выходные:
Площадь им. С. М. Кирова: Венский фестиваль музыкальных фильмов! Лучшие классические музыкальные произведения со всего мира на открытой площадке перед УрФУ.
С 13-00, Преображенский парк Академического района
Фестиваль The Beatles Fest в формате легендарного калифорнийского музыкального фестиваля Коачелла. Преображенском парке Академического района на большом зеленом поле с холмами появятся сцена, арт-объекты, детские площадки, фуд-корт нового формата, хиппи-шатер, дизайн-маркет и цветочный базар.
Гостей ждут девять часов рок-н-ролла и танцев!
Александра Лебедева.