Назван самый популярный способ кражи денег с банковских карт в РФ

Для кражи денег с банковских карт мошенники чаще используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов.

Так, в компании Zecurion заявили, что доля несанкционированных списаний с карт при помощи психологических приемов может доходить до 60%, а в Group-IB считают, что на подобные случаи приходится более 80% краж со счетов.

Эксперты отмечают, что большинство мошенников работают примерно по одной схеме. Они связываются с потенциальными жертвами, представляются сотрудниками банка или службы безопасности и заявляют, что обнаружили подозрительную активность, пишут «Известия». Затем получают от клиентов личные данные и коды доступа, с помощью которых выводят средства.

Специалисты подчеркивают, что для предотвращения подобных случаев необходимо усиленно развивать программы по киберграмотности среди граждан.

https://dostup1.ru/finance/Nazvan-samyy-populyarnyy-sposob-krazhi-deneg-s-bankovskih-kart-v-RF_117972.html