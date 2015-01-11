Бывшего челябинского губернатора заподозрили в сотрудничестве с ОПС – РБК

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества, совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд рублей, – в материалах дела упоминается имя бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, создателем и руководителем преступного сообщества полиция считает Сергея Вильшенко – акционера компании «Южуралмост», которая является фигурантом дела о дорожном сговоре с бывшим главой региона и Миндортрансом . Членами ОПС были, по версии следствия, менеджеры «НК Бердяуш», «Азия-Транс» и другие компании, которые контролировал Вильшенко. В их числе названа Екатерина Краснихина – замдиректора по правовым вопросам в московском филиале «Южуралмоста», также являющаяся акционером компании.

«У правоохранительных органов действительно возникали вопросы к Дубровскому, который в последнее время находится за рубежом», — подтвердил РБК информированный источник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск от Бориса Дубровского, который намерен оспорить решение антимонопольщиков по «дорожному делу», после которого он подал в отставку. Служба обнаружила десять тендеров на общую сумму порядка 2,4 млрд рублей, проведенных с нарушениями. Во всех случаях победителем становилась компания «Южуралмост», несмотря на наличие более выгодных предложений, низкий процент снижения начальной цены и явное несоответствие требованиям закупки. Даже когда «Южуралмост» не признавался победителем в торгах, госконтракт все равно в итоге заключался с ним, уточняет издание.

«Южуралмост» выиграл подавляющее большинство тендеров на дорожное строительство в Челябинской области с 2015 по 2018 год, и это происходило при «всесторонней поддержке» губернатора Дубровского, отметили в ФАС.

https://dostup1.ru/society/Byvshego-chelyabinskogo-gubernatora-zapodozrili-v-sotrudnichestve-s-OPS--RBK_118085.html