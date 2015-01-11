Как сделать перерасчет? Россиян призывают следить за качеством услуг ЖКХ

По закону плата за водоснабжение может быть снижена, если услуга оказана некачественно. Например, горячая вода на деле – холодная. Особенно актуально это в период опрессовки теплосетей.

Коммунальщики обещают проверить оборудование за 2 недели, а процесс затягивается порой на все четыре.

В таком случае для потребителей есть инструкция, как добиться права на снижение платы за “неправильный” коммунальный ресурс. Правда, процедура это довольно хлопотная.

Во-первых, необходимо хранить показания общедомовых счетчиков, которые замеряют параметры горячей воды на вводе в дом. Во-вторых, существует норма температурного режима для горячей воды, которую поставляют в многоэтажки. Поэтому нужно почти ежедневно фиксировать температуру жидкости. Для этого рекомендуют открыть кран и засечь время, за которое она станет горячей.

Далее следует обратиться в управляющую организацию с жалобой на нарушение норм и составить акт о предоставлении некачественных услуг. Комиссия проведет свои замеры и составит ещё один документ, один экземпляр которого остается у собственника.

После того, как факт нарушения будет зафиксирован, Управляющая или Ресурсная организация обязана сделать перерасчет, а то и вовсе освободить от оплаты данной услуги.

В случае, если результат не достигнут, потребитель имеет право обратиться в вышестоящие органы – жилинспекцию, Роспотребнадзор и суд.

https://www.cheltv.ru/kak-sdelat-pereraschet-rossiyan-prizyvayut-sledit-za-kachestvom-uslug-zhkh/