Туристов из России задержали в аэропорту в Южной Корее по подозрению в нарушении правил безвиза

Туристка из Челябинска вместе с жителями нескольких других городов России застряла в аэропорту Сеула – южнокорейская миграционная служба не дала им разрешения на въезд в страну и предписала депортацию на родину за свой счет.

Как рассказала Екатерина Спирина в паблике «Типичный Челябинск» не может вернуться домой. «Граждане из Новосибирска, Орска, Ростова, Челябинска и других городов не прошли опрос миграционной службы. Их не устроили ответы, и нам отказали в визе. У нас забрали паспорта, посадили в зал, еды не дают – можно купить лапшу, в пересчете на наши деньги за 200 рублей порцию», – рассказала Екатерина.

По ее словам, некоторые сидят в одной общей комнате от трех до семи дней.

Связаться с посольством у россиян возможности нет – в аэропорту установлены стационарные телефоны, принимающие оплату за звонки только в местной валюте, вонах, паспорта у них забрали, плюс местные служащие настаивают, чтобы несостоявшиеся туристы покупали обратные билеты той же авиакомпании, с которой прилетели, и только по согласованию с местным представителем.

По словам девушки, некоторых туристов, которые уже купили обратный билет, не хотят выпускать из страны, потому что они не согласовали полет.

Как уточнил атташе посольства России в Республике Корея Дмитрий Шибилов в интервью телеканалу «Россия 24», часть российских граждан, прибывших в страну 13 июля рейсом S7, при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить, что прибыли в туристических целях. По его словам, в настоящее время в зоне содержания недопущенных пассажиров международного аэропорта Инчхон остается 16 человек. Ожидается, что все они покинут страну не позднее вторника, 16 июля.

Добавим, за последнее время участились случаи отказа россиянам во въезде в Корею в связи с тем, что по данным властей страны, многие выдают себя за туристов, а на самом деле пытаются въехать в Южную Корею, чтобы работать там нелегально.

https://dostup1.ru/accident/Turistov-iz-Rossii-zaderzhali-v-aeroportu-v-Yuzhnoy-Koree-po-podozreniyu-v-narushenii-pravil-bezviza_118119.html