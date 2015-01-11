Годовщина афонской иконы в Озёрске

Год назад в Озерске встречали делегацию Ватопедского монастыря (Греция, Афон) во главе с игуменом Ватопедского монастыря архимандритом Ефремом (Куцу).

Главным событием визита стало принесение в дар храму Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», написанной афонскими монахами-иконописцами.

Этот точный список (копия) главной святыни Ватопедского монастыря был создан и привезен по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Ильича Комарова.

Не лишним будет напомнить, что Ватопедская икона Божией Матери нахо-дится в древнем Ватопедском монастыре на Афоне, в храме Благовещения.

Ватопедским монастырь стал называться после следующей истории…

Около этого монастыря упал в море с корабля юный царевич Аркадий и чудным заступлением Божией Матери был перенесен на берег целым и невреди-мым. Здесь нашли его стоящим под кустом, недалеко от обители. От этого собы-тия и произошло название «ватопед» («куст отрока»).

Святой царь Феодосий Великий в благодарность за чудное избавление сы-на украсил и щедро одарил Ватопедский монастырь.

На Ватопедской иконе Богоматерь изображена с лицом, обращенным к пра-вому плечу, в память того, что она в 807 году, 21 января, обратила Свое лицо к иноку, находившемуся возле святой иконы, и предупредила его о намерении раз-бойников ограбить обитель.

Шайка разбойников, решивших ограбить Ватопедский монастырь, высадив-шись в темноте на берег, укрылась в окрестностях монастыря, намереваясь до-ждаться открытия ворот обители.

В то время, когда разбойники ждали открытия ворот, закончилась утреня и братия стала расходиться по кельям для временного отдыха. В церкви остался один монах. Вдруг от находящейся вблизи иконы Божией Матери он услышал женский голос, предупреждающий об опасности, грозившей монастырю. Инок устремил свой взор на икону и увидел, что лики Богородицы и Богомладенца из-менились. Ватопедская икона Божьей матери была подобна «Одигитрии», на кото-рой Богомладенец всегда изображается с благословляющей рукой.

И вот монах видит, как Иисус поднял Свою руку, заграждая уста Богороди-цы, со словами: «Нет, Мать Моя, не говори им этого: пусть они накажутся за грехи свои». Но Богородица, уклоняясь от Его руки, двукратно произнесла те же сло-ва: «Не отверзайте сегодня врат обители, а поднимитесь на стены монастырские и разгоните разбойников».

Поражённый инок тотчас известил братию. Все были изумлены изменением очертания иконы Божьей матери. После благодарственной молитвы перед святым образом воодушевлённые иноки поднялись на монастырские стены и успешно от-разили нападение разбойников.

С тех пор Ватопедская икона стала называться «Отрада и Утешение», так на этой иконе лик Божией Матери ясно выражает сострадательную любовь, взор Её дышит милосердием и кротостью, а на устах покоится тихая улыбка утешения. Лик же Богомладенца строг.

В память этого чудесного события перед чудотворной иконой горит неугаси-мая лампада.

Кстати, если быть точным, греки называют эту икону не «Отрада и Утешение», а «Увещание». Пожалуй, это более точное название.

Отец Ефрем в день встречи иконы в Озерске говорил: «Эта икона украсит ваш храм, и история вашего прихода разделится уже на два периода: до принесения иконы и после».

Надо сказать, что уже и в нашем городе, в нашем храме есть те, кто получил благодатную помощь от Богородицы после молитвенного обращения к Ней перед этой иконой.

Александр Волынцев