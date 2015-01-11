Мэр уральского города заставил подчиненных объехать центр на инвалидных креслах

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев посадил подчиненных в инвалидные коляски, чтобы проверить доступную среду, – экстремальный тест-драйв прошли чиновники, ответственные за благоустройство города, дорожники, специалисты управления социальных программ и семейной политики.

Попытка преодолеть даже небольшой отрезок от ТЦ до Пенсионного фонда закончилась неудачей: высокие бордюры и большой перепад между проезжей частью и тротуаром стали непреодолимыми препятствиями для колясочника. Также колеса регулярно застревают в желобах для стока воды, в выбоинах и колдобинах. Словом, без посторонней помощи человеку с ограниченными возможностями здоровья не обойтись.

Подводя итоги объезда, глава Нижнего Тагила пообещал сделать подобные объезды постоянной практикой и включить инвалидный тест в обязательную программу приемки отремонтированных улиц и дворов.

Напомним, проблемы доступной среды в Челябинске также поднимались неоднократно, но делали это или сами колясочники, или общественники.

Так, челябинец Владимир Климов дважды, рискуя жизнью, пытался привлечь внимание чиновников к «дорожной ловушке» у ТК «Алмаз» в Ленинском районе.

В 2017 году объявлялся шуточный фотоконкурс на самый нелепый пандус, но он также остался без внимания властей.

Известный общественник Николай Ольховский несколько раз выходил на пикет против строительства новых подземных переходов, не приспособленных для передвижения маломобильных пешеходов. Он же неоднократно поднимал вопрос о необходимости низкопольного общественного транспорта, практически полное отсутствие которого лишает инвалидов права на социализацию. Сейчас молодой активист обратился к врио главы города с просьбой включить его в рабочую группу по проблемам городского транспорта, но публичного ответа на эту просьбу пока не было.

https://dostup1.ru/society/Mer-goroda-na-Urale-zastavil-podchinennyh-obehat-tsentr-na-invalidnyh-kreslah_118187.html