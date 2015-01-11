На территориях присутствия Росатома запускается социальный проект «Право на здоровье»

ГК «Росатом» запускает социальный проект «Право на здоровье. Основы эффективного взаимодействия для пациентов и врачей «атомных» городов», направленный на повышение качества медицинской помощи, повышение правовой грамотности как граждан, так и медицинских работников.

С июля этого года по март 2020 года проект охватит «атомные» города Свердловской и Челябинской областей: Новоуральск, Лесной, Озерск, Снежинск, Трехгорный и Заречный. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Незнание прав пациентов приводит к тому, что многие граждане недополучают бесплатную медицинскую помощь в заявленных государством объемах. Кроме этого, пациенты и врачи не всегда верно ориентируются в том, какие услуги существуют и как они должны быть предоставлены. Проект, разработанный экспертами комиссии по здравоохранению общественного совета ГК «Росатом», призван повысить уровень взаимодействия пациентов и врачей в городах присутствия Росатома через освоение основ правовых знаний в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении.

Проект реализуется Всероссийским союзом пациентов на средства Фонда президентских грантов. В ходе проекта будет создана телефонная горячая линия для пациентов и медицинских работников «атомных» городов. Кроме того, запланировано проведение 36 школ правовой грамотности для пациентов. Уровень правовых знаний повысят медицинские работники, будет организована система консультирования граждан и врачей. Также планируется провести шесть круглых столов на территориях по вопросам улучшения взаимодействия пациентов и системы здравоохранения.

«Сегодня крайне важно создавать пациентоориентированное, обращенное к людям здравоохранение. Необходимо, чтобы участники процесса понимали свои права и обязанности, могли конструктивно и доброжелательно взаимодействовать, чтобы пациент сознательно принимал участие в сохранении своего здоровья, а специалист направлял его грамотно и точно», — цитирует пресс-служба руководителя проекта, председателя комиссии по здравоохранению общественного совета ГК «Росатом» Яна Власова.

«На сегодняшний день требования к знаниям медицинских работников в сфере права и взаимодействия с пациентами колоссально выросли. У врача, загруженного каждодневной работой, нет времени и сил самостоятельно повышать уровень своих знаний. Наш проект направлен на то, чтобы снизить напряжение во взаимодействии между врачом и пациентом, обучая и тех, и других», — передает пресс-служба слова координатора проекта по работе с медицинскими работниками Ольги Песневой.

«Одним из первых шагов проекта станет запуск в начале осени 2019 года бесплатной горячей линии для граждан (как пациентов, так и врачей). Она будет работать с 13.00 до 17.00 по московскому времени в будние дни», — сказала координатор проекта по работе с пациентами Светлана Сергеева.

Отмечается, что в результате реализации проекта должен повыситься уровень бесконфликтного взаимодействия пациентов и врачей, уровень правовых знаний в сфере здравоохранения у жителей и медицинских работников. В целом ожидается, что будет улучшена система взаимодействия пациентского сообщества с органами здравоохранения, муниципальной властью в защите права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

http://urbc.ru/1068088415-na-territoriyah-prisutstviya-rosatoma-zapuskaetsya-socialnyy-proekt-pravo-na-zdorove.html