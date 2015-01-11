Покорила Китай. Юная модель блистает на страницах азиатского глянца

17-летняя озерчанка — постоянный гость в Китае. Девушка с 14 лет, несмотря на юный возраст, ездит в страну Восходящего солнца в командировки.
Лиза — модель, и ее приглашают туда на съемки и показы.
С 12 лет девочка попала в бизнес — она случайно узнала о модельной школе в соседнем городе и решила попробовать себя.
«Мы с мамой туда пришли, пообщались с директором. Оказалось, что в соседнем Красноярске существует агентство, организующее рабочие поездки моделям в страны Европы и Азии. Если честно, я не планировала становиться моделью, считала, что такое возможно не в нашем городе, а только в Москве», — рассказала Лиза одному из озёрских сайтов.
На пробной съемке эксперты решили, что она подходит для модельной деятельности и приняли в школу. За время занятий девочка подготовила портфолио, и ее позвали в Китай работать. В Поднебесную она ездила 4 раза, в сумме она провела там почти год.
В родном городе Лиза участвует в презентациях, мастер-классах и съемках. Но всю свою жизнь с модельной деятельностью связывать не планирует, для нее это просто интересный опыт.
https://www.cheltv.ru/pokorila-kitaj-yunaya-model/
Ключевые теги: озерчанка, модельный бизнес, Китай.
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