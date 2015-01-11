Бизнес в Челябинской области просит ограничить рост платежей за электроэнергию

Предприниматели в Челябинской области недовольны увеличением размера платежей за электроэнергию.

С 1 июля для клиентов нового гарантирующего поставщика электроэнергии, компании «Уралэнергосбыт», вступил в силу новый порядок расчета энергосбытовой надбавки. Речь идет об «эталонной методике», которая представляет набор формул и коэффициентов и считается более прозрачной, чем существовавшая ранее. Новый порядок должны были ввести еще в июле прошлого года, но из-за ухода гарантирующего поставщика изменения отложили.

Переход на новую систему обсудили на совещании с участием представителей министерства тарифного регулирования, УФАС, бизнес-объединений и промышленных предприятий. Предприниматели высказали опасения, что величину сбытовой надбавки рассчитают некорректно. Причина — в ошибке, которую, по мнению бизнесменов, допустили при распределении регионов по группам, рассказал «Челябинскому эху» советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области по вопросам энергетики Сергей Комяков.

«Министерство энергетики нас включило в одну группу с такими городами, как Казань и Екатеринбург, где заработная плата существенно выше, чем в Челябинской области. А что такое сбытовая надбавка? В основном это заработная плата и стоимость заимствований. Все это вызывает определенные надежды у малого и среднего бизнеса, что надо предпринимать какие-то меры с точки зрения ограничения стоимости электроэнергии для этих субъектов», — прокомментировал Сергей Комяков.

При этом Сергей Комяков подчеркнул, что с точки зрения закона министерство энергетики и орган тарифного регулирования Челябинской области действуют правильно, но справедливость этого вызывает сомнения.

Сергей Комяков пояснил, что изменения касаются в основном малого и среднего бизнеса, потому что крупный — запитан на федеральном уровне, а жители защищены соответствующими решениями правительства. При этом «Уралэнергосбыт» как новый гарантирующий поставщик по закону может одномоментно перейти на «эталонную модель» и получить повышенную сбытовую надбавку, отметил эксперт.

По словам Сергея Комякова, в общей структуре платежа бизнеса за электроэнергию доля сбытовой надбавки занимает около 10%. Еще две основные составляющие — это стоимость электроэнергии на оптовом рынке и пропуска через сети. Ситуацию с оптом также обсудили на совещании.

«Действительно есть тенденция существенного удорожания стоимости электроэнергии на оптовом рынке, поэтому Семен Аркадьевич (вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Семен Мительман — прим. ред.) предложил обратиться к федеральному регулятору — справедлива ли такая значительная стоимость электроэнергии на оптовом рынке. Было предложение обратиться с точки зрения того, чтобы либо ввести регулирующее действие, либо каким-то образом найти способы ограничения такого роста на оптовом рынке», — отметил Сергей Комяков.

Участники совещания договорились о создании рабочей группы. Она займется поиском решения для исправления ситуации со сбытовой надбавкой.

http://echochel.ru/news/2019/07/16/biznes-v-chelyabinskoj-oblasti-prosit-ogranichit-rost-platezhej-za-elektroenergiyu/