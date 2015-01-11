Более 5 тыс. танкистов поднято по тревоге в Челябинской области

Под Челябинском более 5 тыс. военнослужащих танковой дивизии подняты по учебной тревоге – в ЦВО проходит проверка боеготовности.

Подразделения части были приведены в высшие степени боевой готовности, выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, получение оружия, боеприпасов и экипировки. Особое внимание было уделено подготовке вооружения и военной техники к боевому применению, загрузке боекомплекта, запасов материальных средств, а также отработке вопросов устойчивого управления войсками.

Экипажи танков совершили марш на полигон, где во время маневров отработают современные методики ведения боя, в том числе «танковую карусель».

Напомним, ранее сообщалось, что войска Центрального военного округа подняты по учебной тревоге в рамках начавшейся комплексной тренировки по управлению развертыванием войск. К мероприятию привлечены соединения и воинские части ЦВО, дислоцированные в Туве, Башкирии, Удмуртии, Кемеровской, Кировской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, а также Алтайском и Красноярском краях.

https://dostup1.ru/society/Bolee-5-tys-tankistov-podnyato-po-trevoge-v-Chelyabinskoy-oblasti_118300.html