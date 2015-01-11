Текслер: Челябинская область взяла курс на глобальную перезагрузку промышленной отрасли

В ближайшие пять лет Мечел направит 10 млрд на экологические мероприятия в Челябинске – выбросы загрязняющих веществ в результате снизятся на 14,2 тыс. тонн в год. Это главные цифры четырехстороннего соглашения, которое было подписано в канун Дня металлурга.

Подписи под стратегическим документом поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, глава Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов. Чего ждут стороны по итогам реализации соглашения и на что могут рассчитывать рядовые южноуральцы – в материале Агентства новостей «Доступ».

Подписание соглашения с ПАО «Мечел» – очередной шаг на пути к глобальной перезагрузке всей промышленной отрасли в Челябинской области, полагает глава региона Алексей Текслер. Напомним, ранее такое же соглашение было подписано с Магниткой, а руководитель Южного Урала уже заявлял о создании в регионе собственного экологического стандарта и нетерпимости к предприятиям-загрязнителям.

«Я родился и вырос здесь, в соседнем дворе. Мой отец 25 лет отработал на ЧМК, тогда он назывался ЧМЗ. Очень важно, что комбинат развивается, не стоит на месте. Согласно подписанному соглашению комбинат обязуется существенно снизить объемы выбросов уже в ближайшее время. «Мечел-Кокс» снизит объем выбросов на 22,5%, ЧМК – на 16%. Плюс комбинат берет на себя обязательства исполнять законодательство о квотировании. Жить и дышать в Челябинске станет намного лучше. Это большой подарок для всех нас, для жителей района и города», – отметил Алексей Текслер, поздравляя сотрудников комбината и членов их семей.

Согласно документу, подписанному главой региона и генеральным директором ПАО «Мечел» Олегом Коржовым, Группа «Мечел» обязуется реализовать на предприятиях челябинской промышленной площадки экологическую программу сроком до 2024 года. Инвестиции составят около 10 млрд рублей, при этом выбросы загрязняющих веществ снизятся на 14,2 тыс. тонн в год. Модернизация затронет все основные производственные участки ЧМК: кислородно-конвертерный, доменный, прокатные цеха. На «Мечел-Коксе» техническое перевооружение коснется бензольного отделения в цехе улавливания № 1, коксового цеха № 1, будут заменены два газосборника на коксовой батарее № 8.

По словам генернального директора ПАО «Мечел Олега Коржова, при реализации программы будут учтены, в том числе, итоги независимого экологического аудита, который не так давно состоялся на челябинской промлощадке Мечела: эксперты НИИ «Атмосфера» провели всестороннее обследование промышленных объектов, в том числе источников выбросов, газоочистных сооружений, исследовали выпуски сточных вод, условия размещения отходов. Итоги аудита показали, что объемы вредных выбросов, на которые имеют право расположенные в Челябинске предприятия Мечела, установлены правильно.

«Мы очень рады, что данное соглашение подписано. Как социально ответственное предприятие мы понимаем важность экологической программы для региона. Поэтому при ее составлении были учтены абсолютно все рекомендации, которые нам даны специалистами НИИ "Атмосфера" в ходе завершившегося недавно аудита», – отметил Олег Коржов.

Все мероприятия по улучшению экологической обстановки Челябинска будут реализованы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» – части национального проекта «Экология».

Эксперты уже дали свою оценку данному соглашению: «Очевидно, что определенная сила у такого документа есть: зафиксированные обязательства у одних, дополнительные рычаги воздействия – у других), – и движение в правильном направлении в результате его подписания будет», – говорит политолог Александр Мельников, добавляя, что в этой связи представляется закономерным, что процесс заключения соглашений, «на самом деле, идет достаточно не просто (с тем же Мечелом договариваться пришлось больше года)».

Добавим, также Алексей Текслер анонсировал несколько значительных преобразований в Металлургическом районе, которые произойдут уже к этой осени: «Решая экологические задачи, нельзя забыть о наведении порядка. Скоро мы запустим кинотеатр, который раньше назывался "Союз", теперь он называется "Импульс". Уже в сентябре мы сможем ходить в кино здесь, на ЧМЗ, чего уже много лет не было. Мы откроем поликлинику на улице 50 лет ВЛКСМ, которую много лет не могли отремонтировать. Мы также обязательно наведем порядок в парке имени Тищенко», – пообещал глава региона.

https://dostup1.ru/economics/Texler-Chelyabinskaya-oblast-vzyala-kurs-na-globalnuyu-perezagruzku-promyshlennoy-otrasli_118367.html