Управление по вопросам миграции продолжает акцию «Заграничный паспорт для детей за 3 дня»

В отделе по вопросам миграции МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области продолжается акция «Заграничный паспорт для детей за 3 дня».

В акции принимают участие граждане, подавшие заявление посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг на оформление заграничного паспорта сроком действия 5 лет на детей до 14 лет. В этом случае время оформления паспорта займет 3 дня. Кроме того, при уплате государственной пошлины через Единый портал гражданам предоставляется скидка 30%.

В рамках проводимой акции заграничные паспорта сроком действия 5 лет получили 320 юных южноуральцев. Все, кто не успел поучаствовать в акции, еще могут воспользоваться услугой до 31 июля 2019 года.

График приёма граждан:

Понедельник 8.30-13.00; 13.45-14.30 (понедельник, следующий за рабочей субботой выходной);

Вторник 14.00-19.00;

Среда 8.30-13.00;

Четверг 14.00-19.00;

Пятница 8.30-13.00; 13.45-14.30;

Суббота 9.00-13.00 (1,3-я суббота месяца).

По всем вопросам обращаться по адресу г. Озерск, пр-т. Ленина, д. 40 Контактный телефон 8-(35130)-2-85-24