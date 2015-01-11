Пушистый тепловой удар: как спасти питомцев в жару

От невыносимого зноя страдают не только многие южноуральцы, но и их питомцы. Только если горожане знают меры предосторожности на жаре, то животных этому никто не учил. Да и сами хозяева нередко забывают своих питомцев в жару в машине или в душных квартирах.

Но хвостатые, как и люди, могут получить тепловой удар. Так случилось и у хозяйки шпица по кличке Тофик. Ирина отлучилась в магазин на 10 минут и, только вернувшись обратно, поняла беспечность своего поступка. Любимый пес получил тепловой удар. К счастью, хозяйка вовремя вернулась в квартиру: Ирина с Тофиком сразу же отправились к ветеринарам, и питомца привели в чувство.

Врачи-ветеринары отмечают характерные симптомы перегрева животного: вялость, повышенное слюноотделение, учащенное сердцебиение, тяжелое дыхание с хрипом и свистом, высокая температура. Если у вашего питомца замечены такие симптомы, то его нужно немедленно «охладить», а именно поместить хвостатого в прохладное место, намочить его шерсть и дать воды. Не забудьте показать животное ветеринару, поскольку долгое пребывание на жаре может закончиться для вашего любимца печально. Иногда такие истории заканчиваются отеком внутренних органов, токсическим поражением мозга или даже летальным исходом.

Будьте внимательны к своим пушистым членам семьи и соблюдайте несколько простых правил:

Поилка питомца всегда должна быть полной;

Если дома жарко, следите за тем, чтобы еда в миске питомца долго не испортилось.Оставшаяся в миске пища может испортиться, а её употребление может привести к отравлению;

Выгуливайте хвостатых рано утром или поздно вечером, чтобы избежать тепловых ударов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pushistyy-teplovoy-udar-kak-spasti-pitomtsev-v-zharu/