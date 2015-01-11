Евгений Щербаков поздравил озерских полицейских с важным событием

Торжественное мероприятие, связанное с 72-й годовщиной со дня образования озерской полиции, состоялось сегодня на театральной площади. В нем приняли участие руководство, личный состав и ветераны УМВД, представители общественности и глава округа.

Церемония началась с выноса знамени и приветствия начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области Сергея Ревякина:

- На всех этапах истории Озерска сотрудники органов внутренних дел жили одной жизнью с десятками тысяч создателей ядерного щита нашей Родины, наше управление менялось и развивалось вместе с городом, обеспечивая правопорядок на всей его территории. Особые слова признательности в этот праздничный день — ветеранам органов внутренних дел. Бесценные традиции мужества и патриотизма, заложенные вами, с честью продолжает нынешнее поколение.

Со знаменательным событием личный состав подразделения поздравил глава округа Евгений Щербаков, пожелав стоявшим в строю успехов в службе на благо Озерска и всей нашей Родины.

Молодые сотрудники управления, недавно вступившие в ряды полицейских, перед лицом своих коллег и ветеранов приняли присягу на верность стране и народу. С напутствием к собравшимся выступили бывшие начальники управления Александр Бабошин и Яков Гребень, председатель Общественного совета при управлении Анна Романова и председатель Совета ветеранов управления Сергей Серухин.

Во второй части церемонии начальник управления Сергей Ревякин вручил дипломы за высокие результаты в оперативной деятельности отличившимся подчиненным, грамоты – ветеранам службы, которые ведут активную общественную работу.

Особую торжественность моменту придавало музыкальное сопровождение духового оркестра, по парадным мундирам также можно было судить о важности события.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40085/