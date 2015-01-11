Рекордно низкое давление накрыло Челябинскую область

В Челябинской области рекордно низкое давление – в течение суток оно понизится до 717 мм при норме 739 мм.

По информации синоптиков, среднее атмосферное давление на Южном Урале в августе, по данным последнего десятилетия, равняется 731 мм, в Челябинске – 739. В отдельные годы оно опускается до 719 или повышается до 751 мм. В областном центре давление колеблется в пределах 726-751 мм ртутного столба.

Напомним, что в пятницу, 2 августа, ожидаются сильные дожди, грозы, ветер до 25 м/с.

Погодные условия, в том числе низкий фон атмосферного давления, могут привести к ухудшению самочувствия людей. Медики говорят, что больше всего этому подвержены люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

https://dostup1.ru/society/Rekordno-nizkoe-davlenie-nakrylo-Chelyabinskuyu-oblast_118683.html