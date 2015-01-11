Стало плохо за рулем: женщина погибла в ДТП на встречке в Снежинске

В Снежинске произошла смертельная авария с участием двух отечественных легковушек – погибла 64-летняя виновница ДТП.
Авария произошла в четверг, 1 августа, на улице Широкая. Женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet NIVA, которым управлял 74-летний мужчина.
Горожанка от полученных травм скончалась на месте, пенсионера госпитализировали.
По предварительным данным, виновнице аварии стало плохо за рулем, она потеряла управление автомобилем и выехала на полосу встречного движения.
В настоящие время сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, обстоятельства дорожного происшествия уточняются.
https://dostup1.ru/accident/Stalo-ploho-za-rulem-zhenschina-pogibla-v-DTP-na-vstrechke-v-Snezhinske_118689.html
Ключевые теги: ДТП, Снежинск.
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