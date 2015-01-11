Прокуратура проверит центр в Миассе, куда дети-инвалиды заходят через окно

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина организована проверка информации о нарушении прав детей-инвалидов в Миассе – ранее сообщалось, что несовершеннолетние могут попасть в учреждение только через окно.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами органов местного самоуправления, общественной организации законодательства о социальной защите инвалидов. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», – уточнили в прокуратуре.
Напомним, частный реабилитационный центр для детей с особенностями развития расположен в жилом доме, но чтобы попасть внутрь, родителям с детьми приходится лезть через окно, так как через центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, что представляет опасность для детей-инвалидов. Происходящим недовольны жильцы дома, реабилитационный центр посещают дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Информацию о центре поручил проверить глава СК Александр Бастрыкин.
https://dostup1.ru/society/Prokuratura-proverit-tsentr-v-Miasse-kuda-deti-invalidy-zahodyat-cherez-okno_118685.html
Ключевые теги: прокуратура, Миасс, дети с ограниченными возможностями здоровья.
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