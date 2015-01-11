Звездный восторг. Южноуральцы подарили меч Сергею Лазареву

Бронзовый призер “Евровидения” Сергей Лазарев получил меч, созданный оружейниками Златоуста. Об этом певец рассказал в “Инстаграме”/

“Наконец-то ко мне приехал меч, о котором говорит вся Россия фактически!”, – делится Сергей Лазарев.

На видео момент вручения подарка. Певец не скрывает восторга! И это понятно – изделие эксклюзивное. Меч покрыт золотом, на одной стороне гравировка, которая рассказывает всю историю героя клипа на песню “Скрим” – именно с ней россиянин выступил на международном конкурсе в этом году и занял третье место. На обратной стороне клинка – девиз “Евровидения” – “Не бойся мечтать”.

Когда меч еще только создавался, южноуральские “Вести” сделали об этом материал, и он привлек внимание артиста. Сергей Лазарев сделал пост и выложил видео с фрагментом сюжета на своей странице, его посмотрели в общей сложности больше миллиона раз.

https://www.cheltv.ru/zvezdnyj-vostorg-yuzhnouraltsy-podarili-mech-sergeyu-lazarevu/