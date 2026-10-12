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Текслер рассказал о новой стратегии развития городской среды на Южном Урале.

Текслер рассказал о новой стратегии развития городской среды на Южном Урале.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Текслер рассказал о новой стратегии развития городской среды на Южном Урале.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил делегацию региона на практическом семинаре «Архитектурный код территории: от идеи до создания», который проходит в инновационном центре СберСити. Цель поездки — перенять передовой опыт в области формирования уникального облика населенных пунктов, что особенно актуально для Урала с его богатым историческим наследием.

Региональная команда, в которую также вошли заместитель губернатора Андрей Грачев, министр архитектуры Ольга Никитина, представители городского управления по архитектуре Челябинска и директор Регионального центра компетенций по городской среде Анна Дюкова, погрузилась в интенсивную программу, включающую архитектурные экскурсии, экспертные сессии и практические занятия по разработке «архитектурного кода». Особое внимание уделяется методикам вовлечения жителей в процесс преобразования городской среды, чтобы избежать конфликтов и обеспечить поддержку инициатив.

— Мы уже второй год подряд приезжаем в СберСити за ценным опытом, — отметил Алексей Текслер. – В прошлом году фокус был на благоустройстве и комфортной среде, в этом — на архитектурном коде. Это направление критически важно для Челябинской области. Наши малые города обладают уникальной историей и культурой, и наша главная задача – не просто развивать их, но и бережно сохранять их неповторимую идентичность.

Архитектурный код — это не просто набор правил, а системный инструмент, формирующий узнаваемый облик территории. Он регламентирует использование материалов, цветовые решения, оформление фасадов и общественных пространств, создавая единый визуальный язык города.

— Сегодня мы будем применять полученные знания на реальных площадках наших городов. Мы рассчитываем на ценную обратную связь от экспертов, чтобы внедрить лучшие практики и придать нашим уральским городам уникальное, соответствующее их истории, лицо, — заключил губернатор.

Как ранее сообщала «Губерния», южноуральские города теперь будут развиваться и в соответствии с мастер-планами — стратегическими документами развития территории на ближайшие 10 – 15 лет. Первыми городами, получившими такие планы, стали Озерск, Снежинск и Трехгорный. Также в разработку возьмут мастер-планы для остальных опорных городов области: Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Копейска, Аши, Верхнего Уфалея и Карталов.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1144032/

2026-10-14PKT10:10:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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