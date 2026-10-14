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В Бакале готовят к открытию современный ФОК для занятий спортом и единоборствами.

В Бакале готовят к открытию современный ФОК для занятий спортом и единоборствами.

Фото: ПУЛ74

В Бакале готовят к открытию современный ФОК для занятий спортом и единоборствами.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс, который возводят на улице Андрея Костылева в Бакале. Объект стал одной из заключительных точек рабочей поездки главы региона в Саткинский округ.

Строительство ведется при финансовом участии инвестора. После завершения работ комплекс передадут в муниципальную собственность. Центральной частью здания станет универсальный зал площадью 440 квадратных метров. В нем планируют проводить занятия по волейболу, мини-футболу, единоборствам и другим направлениям физкультурно-оздоровительной работы.

В ФОКе предусмотрены мужская и женская раздевалки с душевыми, помещение для маломобильных посетителей, комнаты тренеров и медицинского персонала, гардеробная и помещения для хранения спортивного инвентаря.

Во время осмотра губернатор обсудил ход работ с руководством Бакала и генеральным подрядчиком. По словам Алексея Текслера, строительство такого объекта особенно важно для молодежи и развития спортивной инфраструктуры города.

— Рассчитываем, что уже к концу года объект будет полностью готов, и состоится долгожданное открытие. Такой подарок готовим жителям Бакала, – отметил Алексей Текслер.

Сейчас в здании заканчивается внутренняя отделка, подключены системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Рядом с ФОКом установили блочную модульную котельную, также предусмотрены площадка для воркаута и место для хоккейной коробки.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/

2026-10-15PKT09:48:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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