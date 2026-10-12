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Какой на Южном Урале будет зима‑2026: изучаем приметы на Покров.

Какой на Южном Урале будет зима‑2026: изучаем приметы на Покров.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Какой на Южном Урале будет зима‑2026: изучаем приметы на Покров.

На Руси праздник считался переходным периодом от осени к зиме.

Сегодня, 14 октября, верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Это один из самых любимых праздников христиан, который отмечается только в Русской православной церкви. А на Руси по погоде в этот день определяли, какой будет предстоящая зима. О традициях праздника, его смысле и приметах читайте в материале журналиста 1obl.ru.

История праздника.

Согласно преданию, в 910 году Константинополь осадили варвары. Жители понимали, что до утра могут не дожить. Они собрались во Влахернском храме на всенощное бдение, моля Господа о спасении. Среди молящихся был блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик Епифаний. В какой-то момент Андрею было дано видение: Пресвятая Богородица молилась о спасении людей, а затем сняла со своей головы сияющее покрывало и распростерла его над находящимися в храме. Видение исчезло, а благодать осталась: внезапно разыгралась буря, благодаря которой варвары отступили, и город был спасен.

«На Руси праздник получил широкое почитание с XII века. Князь Андрей Боголюбский, особо чтивший блаженного Андрея, установил празднование Покрова, поручив Божией Матери свой народ и землю. С тех пор он стал одним из самых любимых Богородичных праздников на Руси», — рассказали журналисту 1obl.ru в Челябинской епархии.

Впоследствии по всей Руси стали появляться храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Самый древний из них — храм Покрова на Нерли, возведенный по поручению князя.

Смысл праздника Покрова.

Покрывало, распростертое над людьми, стало символом заступничества Богородицы, ее защиты и материнской любви, подчеркнули в епархии.

«Праздник напоминает, что человек никогда не остается один на один со своими скорбями. Церковь призывает молиться и уповать на заступничество Пресвятой Богородицы, просить ее помощи, утешения и защиты в трудные минуты жизни»,— добавили в пресс-службе епархии.

Как отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

Накануне праздника в храмах служат всенощное бдение, а утром 14 октября — Божественную литургию. Верующие собираются на общую молитву, исповедуются и причащаются Святых Христовых Таин, рассказали в епархии. Священнослужители облачаются в ризы голубого цвета, который символизирует высшую чистоту и непорочность.

Что касается поста, то если праздник выпадает на среду или пятницу, являющиеся постными днями, то верующие не включают в рацион яйца, молочные продукты, мясо. При этом в честь праздника разрешена рыба.

В народе праздник Покрова считался границей между осенью и зимой. К этой дате наши предки старались завершить полевые работы, привести в порядок хозяйство, утеплить дом. Хозяйки обязательно пекли караваи и обходили с ними весь дом. Они верили, что такой обряд принесет достаток.

Погодные приметы.

Особое внимание в праздник Покрова наши предки уделяли погоде. Они подмечали: выпавший снег — к ранней зиме, а теплая и сухая погода предвещала позднюю и мягкую зиму. Сегодня в Челябинской области тепло и почти без дождей. А значит, есть надежда на теплый предстоящий сезон. К тому же, ранее синоптики не исключали вариант теплой зимы.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/

2026-10-14PKT10:26:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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