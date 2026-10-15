Фото: Алексей Тимошенко

Челябинские школьники запускают 35 проектов по сохранению культуры речи.

Это флагманский проект системы образования города.

В Челябинске дан старт масштабной инициативе по защите чистоты русского языка. 35 проектов юных медиалидеров, созданных в рамках программы «МедиаЗАдача: Моя речь — моя культура», начнут реализовывать в школах города уже со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работа над проектами стартовала еще летом — в ходе специальных медиасборов школьников и их наставников обучили основам социального проектирования и тонкостям работы с медиаконтентом. Итогом стали разноформатные инициативы: челленджи, подкасты, творческие батлы, литературные клубы и даже полноценные ток‑шоу, призванные популяризировать грамотную и выразительную речь среди сверстников.

Торжественный старт проектов прошел во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской. Для участников подготовили насыщенную программу — пять тематических секций, посвященных культуре речи и богатству русского языка. В диалоге с подростками приняли участие представители городской администрации, областного министерства культуры, духовенства, а также краеведы, стрит‑арт‑художники и блогеры.

Школьники активно обсуждали, как владение богатым и точным языком может повлиять на будущую карьеру, а также размышляли о перспективах. Челябинска в статусе «Культурная столица — 2027».

Заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев назвал развитие культуры речи флагманским проектом системы челябинского образования. По его словам, инициатива стала мощным импульсом для школ: к работе подключились педагоги, школьные активы и «Движение Первых». Важную роль в формировании речевой культуры планируется отвести и семьям — в частности, через пополнение семейных библиотек произведениями классиков и современных авторов.

Поддержка проекта на уровне города подчеркивает его значимость. Глава Челябинска Алексей Лошкин неоднократно отмечал необходимость воспитания у молодежи ценности чистой речи и неприятия сквернословия, делая ставку на современные и понятные подросткам форматы работы.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/