Обратная связь Пятница, 16 октября, 04:01
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Бакале готовят к открытию современный ФОК для занятий спортом и единоборствами.

В Бакале готовят к открытию современный ФОК для занятий спортом и единоборствами. Подробнее

| Общественная жизнь

Эксперты рассказали, почему нельзя просто выбрасывать старую сим-карту.

Эксперты рассказали, почему нельзя просто выбрасывать старую сим-карту. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 15.10.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Какой на Южном Урале будет зима‑2026: изучаем приметы на Покров.

Какой на Южном Урале будет зима‑2026: изучаем приметы на Покров.

На Руси праздник считался переходным периодом от осени к зиме. Подробнее

| Общественная жизнь

Текслер рассказал о новой стратегии развития городской среды на Южном Урале.

Текслер рассказал о новой стратегии развития городской среды на Южном Урале. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 14.10.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Грибники Челябинской области собирают в лесах лисички.

Грибники Челябинской области собирают в лесах лисички. Подробнее

| Общественная жизнь

Специалисты со всей страны обсудят в Челябинске пользу ИИ для библиотек.

Специалисты со всей страны обсудят в Челябинске пользу ИИ для библиотек.

В областной столице пройдет конференция «Моргенштерновские чтения — 2026» Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Эксперты рассказали, почему нельзя просто выбрасывать старую сим-карту.

Эксперты рассказали, почему нельзя просто выбрасывать старую сим-карту.

 Марина Александрова

Эксперты рассказали, почему нельзя просто выбрасывать старую сим-карту.

Ваши данные могут оказаться под угрозой.

Выброшенная сим-карта может обернуться потерей денег и взломанными аккаунтами: если номер вернется в оборот и достанется недобросовестному человеку, он получит доступ к Госуслугам, банковским картам, почте и соцсетям. Об этом напомнили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России, сообщает «Башинформ».

Дело в том, что телефонный номер не перестает действовать сразу после того, как его вынули из телефона. Даже если владелец перестанет вносить плату, оператор сохранит номер за ним несколько месяцев, а затем передаст другому абоненту. Новый владелец сможет восстановить пароли от всех сервисов, привязанных к номеру: именно на телефон приходят коды подтверждения и восстановления данных.

Если номер сменить все же необходимо, эксперты советуют сначала зайти во все аккаунты и привязать их к новой сим-карте. А чтобы окончательно перестать отвечать за действия с номером, нужно расторгнуть договор с оператором — это можно сделать в салоне связи, через приложение или на портале Госуслуг.

Дополнительную защиту данных даст двухфакторная аутентификация: при входе в аккаунт будет требоваться не только код из sms, но и пароль, который знаете только вы. При этом специалисты по безопасности рекомендуют не использовать один и тот же пароль для разных ресурсов.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/

2026-10-15PKT09:42:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Поставки топлива в Челябинскую область организованы в ручном режиме.
» В центре внимания. Ситуация с роддомом в Озёрске.
» Редкие для осени грозы прогремят на Южном Урале 17 сентября.
» Южноуральцы смогут платить картой «МИР» с помощью смарт-часов.
» Оперативная обстановка.
» Южноуральские матери-героини получат выплату в миллион рублей.
» Оперативная обстановка.
» Поставки топлива в Челябинскую область организованы в ручном режиме.
» В центре внимания. Ситуация с роддомом в Озёрске.
» Редкие для осени грозы прогремят на Южном Урале 17 сентября.
» Южноуральцы смогут платить картой «МИР» с помощью смарт-часов.
» Оперативная обстановка.
» Южноуральские матери-героини получат выплату в миллион рублей.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги