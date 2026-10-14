Марина Александрова

Эксперты рассказали, почему нельзя просто выбрасывать старую сим-карту.

Ваши данные могут оказаться под угрозой.

Выброшенная сим-карта может обернуться потерей денег и взломанными аккаунтами: если номер вернется в оборот и достанется недобросовестному человеку, он получит доступ к Госуслугам, банковским картам, почте и соцсетям. Об этом напомнили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России, сообщает «Башинформ».

Дело в том, что телефонный номер не перестает действовать сразу после того, как его вынули из телефона. Даже если владелец перестанет вносить плату, оператор сохранит номер за ним несколько месяцев, а затем передаст другому абоненту. Новый владелец сможет восстановить пароли от всех сервисов, привязанных к номеру: именно на телефон приходят коды подтверждения и восстановления данных.

Если номер сменить все же необходимо, эксперты советуют сначала зайти во все аккаунты и привязать их к новой сим-карте. А чтобы окончательно перестать отвечать за действия с номером, нужно расторгнуть договор с оператором — это можно сделать в салоне связи, через приложение или на портале Госуслуг.

Дополнительную защиту данных даст двухфакторная аутентификация: при входе в аккаунт будет требоваться не только код из sms, но и пароль, который знаете только вы. При этом специалисты по безопасности рекомендуют не использовать один и тот же пароль для разных ресурсов.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/