Профсоюзы подхватили идею Медведева о 4-дневной рабочей неделе. Что сказали челябинские экономисты и бизнесмены

Челябинские эксперты скептически отнеслись к перспективе перехода на четырехдневную рабочую неделю.

С предложением рассмотреть вопрос Федерация независимых профсоюзов России обратилась в министерство труда и социальных отношений. В июне идею озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев — во время выступления на Международной конференции труда в Женеве он заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю россиянам предстоит в ближайшем будущем. Поводом к тому глава правительства назвал технический прогресс и роботизацию производства.

Представители экспертного сообщества скептически отнеслись к возможности перехода на четырехдневку при сохранении нынешней социально-экономической ситуации. Челябинский экономист Сергей Гордеев пояснил, что ключевым останавливающим фактором является неизбежное падение доходов трудящихся из-за сокращения рабочих часов.

«Данный вопрос, скорее, относится не к сфере экономики, а к некому популизму. Проблема у нас стоит не в количестве дней, которые нужно работать, — вопрос в размере заработной платы, а здесь возникает вопрос конкурентоспособности предприятий и промышленного производства. Можно работать и два дня в неделю, если при этом человеку хватит денег на достойную жизнь. В принципе, основной вопрос достаточно риторический: кто за это будет платить?», — прокомментировал Сергей Гордеев.

Сергей Гордеев добавил, что, исходя из нынешней ситуации, люди, наоборот, готовы работать не пять дней в неделю, а шесть — ради того, чтобы сводить концы с концами. Вопрос сокращения количества рабочих дней, по мнению эксперта, зависит от выполнения ряда условий по улучшению экономической ситуации, в первую очередь — повышения производительности труда.

С этой точкой зрения согласен председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Артем Артемьев. Корреспонденту «Челябинского эха» он объяснил, что при сокращении рабочей недели на один день или 20% следует аналогично поднять уровень производительности труда.

«Сама по себе идея неплохая, но мы должны понимать, какие условия надо выполнить для того, чтобы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Первое — это, конечно, рост производительности труда. Если сейчас мы, ничего не меняя, купируем рабочую неделю, выкидываем из нее 20%, то нам нужно мгновенно на те же 20% поднять производительность труда, чтобы остаться на прежнем уровне. Или сделать это прежде, чем сокращать количество рабочих дней», — сказал Артем Артемьев.

Другими важными факторами перехода Артем Артемьев назвал вовлечение населения и деловых кругов в обсуждение этого вопроса, а также анализ сфер, где количество рабочих дней можно сократить достаточно безболезненно.

В число таких сфер эксперты единогласно включают бюджетный сектор. По мнению доцента Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Татьяны Кузнецовой, переход на четырехдневку наиболее актуален для государственных органов, а также для занятых в отрасли информационных технологий.

«У нас очень «чиновничья» экономика, нагрузка на одного работающего в плане количества чиновников у нас чуть ли не самая высокая в мире. Сокращать график надо чиновникам, тем, у кого работа не связана с непрерывными какими-то процессами, привязанная к сезонам, как строительство, например. Сейчас и так уже всякие модные, молодые и продвинутые парни, которые заняты в IT, работают в таком режиме. Например, в Москве во многих офисах уже приняты сокращенные графики работы», — пояснила Татьяна Кузнецова.

Следует отметить, что профсоюзы поддержали идею Дмитрия Медведева о переходе на четырехдневку с оговорками — при сокращении рабочего времени заработная плата, по их мнению, должна остаться на прежнем уровне. Вопрос предлагают рассмотреть на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили в ФНПР.

http://echochel.ru/news/profsoyuzy-podhvatili-ideyu-medvedeva-o-4-dnevnoj-rabochej-nedele-chto-skazali-chelyabinskie-ekonomisty-i-biznesmeny/