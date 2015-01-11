14 августа. Начало Успенского поста

Православные христиане всего мира отмечают сегодня начало Успенского поста. Несмотря на то, что пост этот довольно короткий (всего две недели: с 14 до 28 августа) по строгости он не уступает Великому посту. И не только в «гастрономическом» плане. В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально отличается от вегетарианства или обычной диеты: это в первую очередь воздержание ради Христа – как в телесных удовольствиях, так и в душевных развлечениях. Верующие стараются с помощью Божией победить определенный свой недостаток, вернуть мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны.

Успенский пост установлен с древних времен христианства – упоминания о нем известны с 450 г.

А вообще, август богат на праздники.

Некоторые приобрели общекультурный характер и знакомы всем, даже не слишком церковным людям. В первую очередь это относится к так называемым «Спасам». Но если внимательно посмотреть церковный календарь, то мы с легкостью увидим, что таких праздников нет!

И тем не менее, народ настойчиво именует Первый Спас (14 августа) «медовым», Второй (19 августа) – «яблочным», а Третий (29 августа) – «ореховым», «хлебным».

Славянское слово «Спас» (Спаситель) – одно из богословских имен Иисуса Христа, Которому посвящены и многие другие праздники.

Какая связь между Спасителем и этой полуязыческой плодово-овощной ярмаркой? Правильно, никакой.

Присваивая народные названия дню происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня (14 августа) и Преображения Господня (19 августа) мы просто убираем Христа из этого праздника. Что в «сухом остатке»? Еда? Ради нее мы собираемся в храме? Конечно, нет!

Простая логика подсказывает, что основа церковных торжеств – не сельскохозяйственная и тем более не кулинарно-гастрономическая, а потому эти «фольклорные» названия не имеют к ним никакого отношения.

А что имеет?

Первый Спас (14 августа).

Этот праздничный церковный день совмещает в себе несколько знаменательных событий. И главное праздничное воспоминание этого дня – Изнесение Животворящего Креста Господня. За этим названием стоят жизненные реалии давних лет.

Дело в том, что в столице Византии, Константинополе (Царьграде), в связи с частыми в августе болезнями, существовал обычай носить крест по улицам и дорогам в надежде преградить путь невидимо крадущейся пагубе.

Накануне праздника драгоценный крест, включавший в себя сохранившиеся частицы дерева Голгофского Креста, торжественно переносили из царской сокровищницы в главный собор Империи – храм Святой Софии Константинопольской, и полагали на престоле.

С этого дня и до Успения Богородицы, в течение двух недель, по всем улицам города проносили крест в процессии, а затем вновь возвращали в императорские палаты. К этому обычаю присоединился ещё один – освящение воды, которое происходило в придворной церкви в первый день каждого месяца. Постепенно местный константинопольский праздник Изнесения Креста распространился по христианскому Востоку, а у нас на Руси появился в XV веке.

При этом освящение воды на источниках стало напоминать о крещении Руси, начавшемся, согласно преданию, именно в этот день. (С 2008 года празднование начала крещения Руси, согласно постановлению Архиерейского собора, совмещено с памятью святого князя Владимира, 28 июля).

В храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска сегодня, несмотря на будний день, было многолюдно. Накануне вечером (поскольку церковные сутки начинаются с вечера, а не с нашей привычной полуночи) на центр храма был вынесен Крест. Утро началось с водосвятного молебна, затем, своим чередом, Божественная литургия.

Настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН напомнил прихожанам истинное значение праздника, говоря в проповеди о Кресте Господнем, о любви Божией к человеку и о любви человека к Богу:

«Бог не требует от нас, чтобы мы были какими-то великими, имели то, чего у нас нет… Нет, Господь говорит: «Придите ко Мне такими, какие вы есть. С тем малым, что вы имеете». С пятью хлебами и двумя рыбками, как это мы слышали в Евангельском чтении в прошедший воскресный день. Когда вот это малое окажется в руках Божиих, тогда свершится над нами великое, совершится наше спасение. Совершится наше приобщение тайне Креста Христова, тайне любви, насыщение и других людей Хлебом и Мёдом Жизни. И благодать Креста творит чудеса. Творит чудеса, превосходящие всякое разумение человеческое ибо «не видело око, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим Его», исполняющим Его святую волю. И недолжно быть у нас никаких иллюзий. Нет Воскресения без Креста. Нет созерцания без самоотверженности. И нет святости без труда. И нет присутствия Божия без исполнения наших собственных каждодневных человеческих заданий. И, наконец, нет поста как постоянного воздержания от всего, что питает нашу греховность и нашу смертность, и нет молитвы, всегда возможной и всегда трудной как поклонение кресту, которая одна может запечатлеть Евангелие в человеческом сердце, может запечатлеть и Крест Христов, и славу Его Воскресения!».

Конечно, был освящен и мёд в этот день. Пасечники по традиции приносят в храм начатки своего урожая, чтобы поблагодарить Бога за Его дары и пожертвовать малую часть от своих трудов.

Так озерчане вместе со своими единоверцами по всему миру вошли в Успенский пост.

Александр Волынцев