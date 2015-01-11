Творцы раменского чуда. Герои, спасшие пассажиров «Уральских авиалиний»

Самолетом «Уральских авиалиний», который сегодня, 15 августа, совершил жесткую посадку в Подмосковье, управлял житель Екатеринбурга Дамир Юсупов. Именно он посадил Airbus A-321 с отказавшим двигателем в кукурузном поле.

«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», – написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку сразу после вылета. По предварительным данным, в оба двигателя самолета попали чайки и тот загорелся. У пилотов были считанные минуты для принятия решения. Они посадили лайнер в кукурузном поле в одном километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

На борту находились 226 пассажиров и 5 членов экипажа. Погибших в результате инцидента нет. Эвакуацией людей лично руководил капитан судна. Пассажиры уже поблагодарили экипаж в социальных сетях.

По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе три ребенка. Расследованием обстоятельств и причин жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье занялась специальная комиссия Росавиации. Руководитель Александр Нерадько выехал в аэропорт «Жуковский». Проверку по факту ЧП проводит и транспортная прокуратура.

По предварительным данным, совершившему жесткую посадку в Подмосковье самолету больше 15 лет. В авиапарке «Уральских авиалиний» лайнер находится с 2011 года.

https://www.cheltv.ru/tvortsy-ramenskogo-chuda-litsa-geroev-spasshih-passazhirov-uralskih-avialinij/