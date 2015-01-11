Засуха, тайфуны и ливни. Климатологи рассказали про погоду на Урале через 80 лет

Климатологи создали сервис, который позволяет узнать, какой будет погода в 2100 году. Причем, посмотреть изменения климата можно в любой стране мира.

Специалисты создали визуальную карту, на которой видно, как изменялась температура воздуха за последние несколько веков и как изменится в будущем. Согласно данным климатологов, в Челябинской области средняя температура июля за последние десять лет составила +18.6 °C, а в январе -15.8 °C.

Прогнозируемая температура на Южном Урале через 80 лет по сценарию экспертов составит -5.7 °C в январе и +25 °C в июле. При этом в Москве и Владивостоке в июле будет +24, в Краснодаре +30, а в Казани +24.5 градуса.

Ученые и общественники продолжают следить за глобальным потеплением и называют эту проблему серьёзной – данные показывают, что за последние 10 лет температура в июле стала выше нормы почти везде на Земле.

Еще теплее на 1,5 градуса и может случиться катастрофа, предполагают эксперты. Такие изменения способны привести к повышению уровня моря, что оттеснит вглубь материков тысячи людей. А еще не исключены засухи, тайфуны, ливни и другие катаклизмы.

https://www.cheltv.ru/zasuha-tajfuny-i-livni-klimatologi-rasskazali-pro-pogodu-na-urale-cherez-80-let/