Почтовикам и бюджетникам Челябинской области проиндексируют зарплату

В Челябинской области работникам Почты России на 21 процент проиндексируют заработную плату. Причем сделают это гораздо раньше запланированных сроков - не в середине 2020 года, а в ноябре 2019-го. В сентябре повысят зарплату бюджетникам.

Об этом сегодня, 15 августа, на встрече с представителями Федерации профсоюзов региона заявил глава Челябинской области Алексей Текслер.

"Вчера встречался с руководством Почты России. Приняли совместное решение об индексации заработной платы почтовиков, которые получают невысокую зарплату: она ниже, чем в среднем по области. Это решение - хороший пример взаимодействия бизнеса и власти", - отметил Алексей Текслер.

Также руководитель региона рассказал участникам встречи, что повышение зарплаты ждет и работников бюджетной сферы (муниципальных и государственных предприятий). Представителям данной категории южноуральцев с первого сентября зарплату повысят на 4,3 процента.

"Наша общая задача - постоянно работать над повышением заработной платы. Мы с вами не просто в одной лодке, мы делаем одно и то же дело, и совместными усилиями должны добиться роста экономического и социального потенциала региона и увеличения доходов населения, - обратился Алексей Текслер к представителям федерации профсоюзов Челябинской области. - Соответствующую задачу я поставил областному правительству. К 2024 году зарплата в регионе должна вырасти, как минимум, в полтора раза. Надеюсь на вашу поддержку".

В настоящее время по уровню заработной платы Челябинская область находится далеко не в лидерах, занимая 37-е место по России. Средняя заработная плата по региону чуть ниже 36-ти тысяч рублей. Такое положение дел главу области категорически не устраивает. и он намерен изменить ситуацию.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/pochtovikam-i-byudzhetnikam-chelyabinskoy-oblasti-proindeksiruyut-zarplatu