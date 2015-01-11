«Визит дамы». Начало.

Быстро пролетел июль и остался позади очередной отпуск коллектива театра «Наш дом». В отпуске коллеги активно обменивались фотографиями и расказами о своем отдыхе через соцсети И вот пришло время собраться для общения "вживую".

Быстро пролетел июль и остался позади очередной отпуск коллектива театра «Наш дом». В отпуске коллеги активно обменивались фотографиями и расказами о своем отдыхе через соцсети И вот пришло время собраться для общения "вживую". Отдохнувшие, воодушевленные «театралы» с улыбками и объятиями в начале августа встретились в стенах родного «Нашего дома». Поводом для встречи послужило замечательное событие - начало большой работы. На открытие 72-го театрального сезона театр приготовил подарок - премьеру нового спектакля "Визит дамы"! Притча в двух действиях по мотивам произведения швейцарского драматурга Ф.Дюрренматта обещает быть масштабной. Раскрывать всех тайн не станем, скажем, лишь о том, что в спектакле задействован весь актерский состав нашего театра "Наш дом"! Давайте поближе познакомимся с главными людьми, на чьи плечи ложится создание данного спектакля, - с постановочной группой.

Режиссер спектакля - Ринат Фазлеев (г. Казань), заслуженный артист России, член Гильдии режиссёров России. Ринат Мулланурович поставил более 80-ти разнообразных по жанру спектаклей в различных городах страны. Работал режиссёром-постановщиком, главным режиссёром в Амурском театре драмы (г.Благовещенск) и главным режиссёром в Новокузнецком драматическом театре. Сейчас является «свободным художником».

Художник-постановщик – Надежда Осипова (г. Санкт-Петербург), член Союза художников России. Помимо работы в театрах, активно принимает участие в профессиональных лабораториях и выставках, так же имеет опыт работы в кино. О Надежде Ивановне мы обязательно расскажем подробнее чуть позже!

В суете первых дней удалось немного побеседовать с режиссером Ринатом Фазлеевым:

- Что должно быть такого в пьесе, чтобы Вы ей заинтересовались?

- Хороший литературный язык, актуальность тем, ну и разумеется, яркий характер персонажей.

- Что такое хороший спектакль?

- В первую очередь – атмосфера. Но атмосфера не только как воздух времени и место действия, но ещё как логика, доведенная до предела. Когда создается некая атмосфера спектакля, когда есть очень четкое взаимопонимание между артистами, возникают особые взаимоотношения между ними. Когда артист непосредственно перекидывает некий гипнотический мост к зрителю, он и создает эту необычайную атмосферу под названием «Чудо театра».

- Каков Ваш идеальный зритель?

- Сопереживающий зритель. Сегодня, на мой взгляд, в театре существует некий синтез искусства переживаний и искусства представлений. И на сцене стала привлекательной энергия открытой театральности, некой броской зрелищности. На мой взгляд, театр должен оставаться хранителем искусства духовности, противостоять дурновкусию и пошлости. Лично мне хочется видеть на сцене внутренний мир человека, хочется размышлять о его судьбе. Зрелище может увлечь, но оно исключает главное – сопереживание, т.е. момент

душевного единения человека на сцене с человеком в зрительном зале. А меня как раз этот момент душевного единения артиста со зрителем и привлекает в театре больше всего.

- В спектакле задействована вся труппа театра. Был ли опыт работы с таким объемом?

- Такое было, но не часто. У меня были такие спектакли как: «Быть или не быть» У. Гибсона, «Ревизор» Гоголя, «Я люблю тебя, эскадрилья!» А. Яковлева, сказка «Три толстяка» Ю. Олеши и пьеса «Диоген» В. Константинова. Опыт был. Объем и пьесы были не малые, и была занята вся труппа.

- С какими мыслями должен уйти зритель из театра, увидев Вашу постановку?

- С желанием изменить свою жизнь к лучшему. Я скажу парадоксальную вещь: было бы наивно полагать, что театр способен изменить мир. Но не надеяться на это - было бы предательством по отношению к театру.

До открытия сезона осталось чуть больше месяца, и мы с большим увлечением приступили к репетициям и готовимся к встрече со старыми друзьями и новыми зрителями!

Продолжение следует...

Яна Мазур