21 августа начнёт работу бассейн в КСК «Лидер»

Уважаемые жители Озерского городского округа!
КСК «Лидер» приглашает всех желающих на сеансы оздоровительного плавания.
Расписание сеансов на август с 21.08 по 31.08.2019г.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ СПРАВКУ НА ЭНТЕРОБИОЗ.
Дополнительная информация по телефонам: касса 7-64-27, администратор 7-09-02.
http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40306/
Ключевые теги: КСК Лидер, бассейн, плаванье, здоровье.
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