21 августа начнёт работу бассейн в КСК «Лидер»

Уважаемые жители Озерского городского округа! КСК «Лидер» приглашает всех желающих на сеансы оздоровительного плавания. Расписание сеансов на август с 21.08 по 31.08.2019г. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ СПРАВКУ НА ЭНТЕРОБИОЗ. Дополнительная информация по телефонам: касса 7-64-27, администратор 7-09-02. http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40306/

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