У южноуральских учителей бумажной работы может стать намного меньше

При работе с гражданами, депутаты партии не раз сталкивались с жалобами учителей на непосильное количество отчетов, которое отвлекает от учебного процесса.
– Более 80 процентов педагогов связывают усложнение работы в школе именно с ростом отчетности и бюрократической нагрузки. При этом федеральные власти не могут повлиять на распределение нагрузки среди учителей – это полномочия региональных и муниципальных органов, – прокомментировала ситуацию первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина.
В связи с этим в партии решили подготовить предложения по освобождению учителей от излишней бумажной работы. Любой желающий сможет направить свои инициативы через сайты региональных отделений партии до 28 августа. 4 сентября на федеральной дискуссионной площадке «Благополучие человека» их планируют обсудить при участии всех профильных ведомств, экспертов и представителей родительского сообщества.
Как итог, «Единой Россией» будут подготовлены предложения по изменению нормативной базы на федеральном и региональном уровнях. Определится набор документов, за разработку и ведение которых будут отвечать педагоги, и кто будет ответственен за другие акты.
https://gubernia74.ru/articles/news/1092337/
Ключевые теги: бюрократия, учителя, образование, депутаты.
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