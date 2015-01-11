Синоптики пообещали Челябинской области теплый сентябрь

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь на территории России от Урала до Дальнего Востока.
Предварительный прогноз погоды на начало осени опубликовала «Российская газета». В нем говорится, что в сентябре температура воздуха в большинстве территорий страны будет выше нормы.
Так, в Москве сентябрьская норма — это +18 градусов днем и +14 ночью в начале месяца и +9 днем, +4 ночью - в конце. Но в этом году в сентябре в столице может быть теплее обычного, пишет издание.
Конкретные значения температуры для Челябинской области газета не называет. Но пишет, что теплее, чем обычно, может оказаться сентябрь и на азиатской территории страны — от Урала до Дальнего Востока.
На сайте челябинского гидрометцентра говорится, что средняя температура воздуха в сентябре в регионе составляет 10-12 градусов, в горных районах области — 8-9 градусов. В теплые годы она достигает 14-16 градусов, в холодные — 4-7 градусов. Абсолютный максимум температуры составляет 29-34 градуса, в Челябинске — 32 градуса.
http://echochel.ru/news/sinoptiki-poobeshhali-chelyabinskoj-oblasti-teplyj-sentyabr/
Ключевые теги: осень, синоптики, прогноз погоды.
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