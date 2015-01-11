Юная озерчанка вернулась с Северного полюса

7 августа глава округа Евгений Щербаков проводил озерскую старшеклассницу Анну Гордиенко в экспедицию к Северному полюсу, Совершив поход на атомном ледоколе «50 лет Победы», Анна вернулась домой и поделилась своими впечатлениями о путешествии к верхушке Земли.

– Я была на Северном полюсе. Звучит как шутка, но оказалось, что невозможное возможно.

С 13 по 22 августа состоялся тематический рейс на Северный полюс, посвящённый 60-летию атомного ледокольного флота России. Я стала частью этой удивительной экспедиции.

Как только я взошла на борт самого мощного ледокола мира «50 лет Победы», сразу окунулась в эту дружескую атмосферу, которая царила среди ребят, кураторов и экипажа. Нам предстояло провести вместе 10 невероятных дней, наполненных незабываемыми впечатлениями. А пока под марш «Прощание славянки» и протяжный гудок мы отплываем от причала, прощаясь с землёй.

На протяжении всей экспедиции нам не приходилось скучать. Творческие вечера и мастер-классы, игры и общение, а также различные мероприятия, частью которых нам предстояло стать. Все ребята заряжались позитивом друг от друга, ну и конечно, от наших звёздных гостей. Вечера с песнями в исполнении Тимура Ведерникова, невероятного музыканта и продюсера проекта «10 песен атомных городов», который стал нам настоящим другом, надолго останутся в моей памяти. Так же, как и творческие встречи с удивительной Еленой Яковлевой и прекрасной Анастасией Макеевой, всегда сопровождающиеся большим количеством вопросов от юных полярников. А после подготовок к флешмобу на Северном полюсе вместе с Ильшатом Шабаевым, победителем проекта «Танцы на ТНТ», мы были заряжены энергией на дни вперёд.

Каждое утро нас будил голос Виктора Боярского, знаменитого путешественника, который увлекательно рассказывал о тех удивительных местах, которые мы проходили. Среди них архипелаг Земли Франца Иосифа, невероятно красивый мыс Флора, птичий базар и величественные айсберги. И даже во время мероприятий он приглашал нас на палубу посмотреть на пейзажи, моржей и белых медведей, и в одно мгновение мы оказывались у бортов ледокола.

Рано утром 16 августа мы подошли к кромке льда. Это удивительное чувство, которое не передать словами. Ледовый богатырь начал колоть лёд, именно тогда я осознала, что действительно нахожусь на ледоколе, который идёт на Северный полюс. В такой момент вместе со льдом ломаются границы привычной жизни. Капитан судна, Дмитрий Лобусов, приготовил нам сюрприз. Мы специально подошли поближе к могучему айсбергу, и ледокол на малом ходу стал поворачиваться, демонстрируя просто невероятную панораму открытой воды, в которой плавали льдины разных оттенков. Кроме этого, Дмитрий Викторович устроил встречу с нами, на которой ответил на все наши вопросы и рассказал о своей профессии.

Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь ступлю на Северный полюс! Всегда волнительно встречаться со своей мечтой, а сейчас 68 школьников, стоя на палубе, кричат «Ура!», потому что наш ледокол ровно в 11:30 прошёл через самую северную точку планеты. Спустя пару часов по трапу мы спустились на лёд. В тот момент меня переполняли чувства гордости за страну, восторга и радости. Я оказалась в невероятно романтичном месте, в которое мечтает попасть каждый. Мы совершили кругосветное путешествие за пару минут, устроили самую северную игру в снежки и просто потрясающий флешмоб с парадом флагов. А после отправились обратно, в Мурманск.

За время моего путешествия я получила массу впечатлений, увидела космическую красоту нашей природы, познакомилась с невероятно интересными людьми. Было очень тяжело расставаться с ребятами, которые за столь короткий срок стали действительно родными. Но этого путешествия не было бы без руководителя проекта «Школа Росатома» Натальи Шурочковой и координаторов проекта – Романа Селюкова и Ивана Трифонова, а также без педагогов из Информационного центра атомной отрасли. Огромное спасибо Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Атомфлот», экипажу атомного ледокола «50 лет Победы» за исполнение мечты! Спасибо МБОУ «Лицей №23» и администрации Озерского городского округа за этот уникальный шанс, а также за возможность реализовывать себя в разных сферах деятельности.

Следует напомнить, что во время встречи глава округа вручил первой озерчанке, которая отправлялась на Северный полюс, флаг Озерска. Анна выполнила почётную миссию: флаг Озерска был запечатлён на верхушке планеты.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40366/