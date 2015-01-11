Никаких фотосессий в полях и пикников на природе. Мыши-полевки разносят опасный вирус

Мышиную лихорадку фиксируют в разных городах России. В Башкирии – два летальных случая, десятки заболевших в других регионах.
Начинается, как обычная простуда: температура и головная боль. Однако вскоре у заболевших фиксируют носовые кровотечения, появляется сыпь, а затем отказывают почки.
Крайне опасный вирус переносят обычные мыши-полевки. Грызуны «транспортируют» инфекцию на сотни километров. Среди заболевших – грибники, дачники, работники сельхозпредприятий. Случаи мышиной лихорадки зарегистрированы на Урале, в Поволжье, на Дальнем Востоке, в Саратове и Татарстане.
Среди заболевших – дети и вожатый детского лагеря. Сразу после «оздоровительного» отдыха несовершеннолетние были доставлены в больницу. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает, но бывают и смертельные случаи.
Специалисты предупреждают соблюдать меры безопасности грибникам, дачникам, любителям фотосессий в полях и пикников на природе. Защититься от мышиной лихорадки невозможно, среди мер профилактики – истребление грызунов.
https://www.cheltv.ru/myshi-polevki-raznosyat-opasnyj-virus-nikakih-fotosessij-v-polyah-i-piknikov-na-prirode/
Ключевые теги: мыши-полёвки, здоровье, природа.
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