Никаких фотосессий в полях и пикников на природе. Мыши-полевки разносят опасный вирус

Мышиную лихорадку фиксируют в разных городах России. В Башкирии – два летальных случая, десятки заболевших в других регионах.

Начинается, как обычная простуда: температура и головная боль. Однако вскоре у заболевших фиксируют носовые кровотечения, появляется сыпь, а затем отказывают почки.

Крайне опасный вирус переносят обычные мыши-полевки. Грызуны «транспортируют» инфекцию на сотни километров. Среди заболевших – грибники, дачники, работники сельхозпредприятий. Случаи мышиной лихорадки зарегистрированы на Урале, в Поволжье, на Дальнем Востоке, в Саратове и Татарстане.

Среди заболевших – дети и вожатый детского лагеря. Сразу после «оздоровительного» отдыха несовершеннолетние были доставлены в больницу. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает, но бывают и смертельные случаи.

Специалисты предупреждают соблюдать меры безопасности грибникам, дачникам, любителям фотосессий в полях и пикников на природе. Защититься от мышиной лихорадки невозможно, среди мер профилактики – истребление грызунов.

https://www.cheltv.ru/myshi-polevki-raznosyat-opasnyj-virus-nikakih-fotosessij-v-polyah-i-piknikov-na-prirode/