Рыбаки освободили озеро Сугомак от браконьерских снастей

В Челябинской области рыбаки-любители очистили озеро Сугомак от браконьерских рыболовных сетей. Добрая акция состоялась при поддержке комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты региона.

Запрещенные сети из воды вытаскивали и взрослые, и дети. Застрявшие или попросту забытые снасти представляют собой большую опасность - в них гибнет рыба. Было собрано несколько мешков с сетями и другим мусором, сообщила заместитель руководителя аппарата ОП Елена Шубина.

Большую уборку на водоеме инициировало кыштымское обществе рыболовов. Его создатель Дмитрий Дудин является активным участником заседаний комитета Общественной палаты Челябинской области по рыболовству и рыбоводству, созданного в июле этого года после проведения круглого стола, участники которого обсуждали проблему платной рыбалки на южноуральских водоемах.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/rybaki-osvobodili-ozero-sugomak-ot-brakonerskih-snastey