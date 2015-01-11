Озерчане выбрали имя для подаренного Текслером кенгуру

Жители Озерска выбрали имя для детеныша кенгуру, который появился в местном эколого-биологическом центре после того, как юннаты обратились к врио губернатора Алексею Текслеру.

Натуралисты написали Текслеру в соцсетях и рассказали о печальном событии – в центре после 15 лет жизни умер северный олень, которого любили горожане. Глава региона обратился к гендиректору ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву, который в ходе визита врио губернатора в город передал юннатовцам нового подопечного – маленького кенгуренка.

Животное привезли из зоопарка Екатеринбурга. На мини-ферме для кенгуру Беннетта (этот вид по размеру значительно меньше своего австралийского собрата) нашелся просторный вольер.

Имя для малыша выбирали в соцсетях. Озерчане предлагали назвать кенгуру Маячком, Плутошей, Графитом, Протоном, а также Мишей, Тимошей, Озериком или Росатиком. В итоге большинство голосов южноуральцы отдали за Плутошу.

https://dostup1.ru/society/Ozerchane-vybrali-imya-dlya-podarennogo-Texlerom-kenguru_119442.html