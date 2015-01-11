Что нового ждет россиян в первый месяц осени-2019

В сентябре 2019 года вступает в силу несколько нормативных актов. Так, сельским пенсионерам будет повышена выплата, призывники смогут отказаться от отсрочки, военнослужащие – досрочно уволиться со службы, автомобилисты – отправить в страховую компанию извещение в электронном виде. Обзор основных изменений!

Пенсии для селян

Завершается перерасчет пенсий неработающим селянам. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате, которая сейчас составляет 5 тыс. 334 рубля 19 копеек, обязательное условие – иметь 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве. Надбавка полагается представителям некоторых профессий, список которых расширили в июне этого года. В него вошли, в частности, врачи-эпизоотологи, лаборанты, заведующие ветеринарными аптеками.

Оформление ДТП

С сентября оформить извещение о ДТП для подачи в страховую компанию можно будет в электронном виде. Специальный сервис заработает на сайте госуслуг. Напомним, сейчас извещение необходимо заполнять на бумаге. Нововведение позволит ускорить оформление аварий по европротоколу.

Служба в армии

С 1 сентября граждане могут отказаться от права на отсрочку от службы в армии. Для призыва достаточно будет подать заявление в военкомат. В частности, речь идет о студентах-очниках программ бакалавриата, специалитета или магистратуры, а также о родных братьях и сыновьях граждан, погибших, умерших, получивших ранения, увечья или травмы в ходе прохождения военной службы или во время нахождения на военных сборах.

Кроме того, появляются новые основания для досрочного увольнения с воинской службы. Например, при рождении второго ребенка или в случае необходимости ухаживать за близким родственником.

Аудиозаписи в суде

С 1 сентября аудиозапись судебного заседания станет обязательной в гражданском процессе. Это относится к протоколированию заседаний суда первой и апелляционной инстанций и не затрагивает закрытые процессы.

Опасные отходы

С 25 сентября вступают в силу поправки о создании единой информационной системы учета и контроля за обращением с отходами наивысших классов опасности. Заниматься утилизацией отходов будет федеральный оператор.

Беспилотники

С 27 сентября беспилотники весом от 0,25 до 30 кг будут обязательно ставить на учет в Росавиации. После покупки или ввоза дрона в страну заявление нужно подать в течение 10 дней. Тем, у кого беспилотники уже есть, необходимо их зарегистрировать в течение месяца. При постановке на учет дрона или квадрокоптера необходимо будет указать контактные и паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Нотариуса заменит глава села

С 1 сентября жители населенных пунктов, где нет нотариуса, смогут обращаться с возникающими вопросами к главе местной администрации или специально уполномоченному лицу. Но они будут не вправе совершать удостоверение завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимостью.

https://dostup1.ru/society/Chto-novogo-zhdet-rossiyan-v-pervyy-mesyats-oseni-2019_119529.html