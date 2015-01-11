Слова поддержки и напутствия — старшеклассникам

Сегодня на театральной площади собрались учащиеся всех одиннадцатых классов, чтобы вместе встретить последний, самый ответственный в своей школьной жизни День знаний. С высоких ступеней их поздравили руководители округа, градообразующего предприятия и общественных объединений.

Традиционная молодёжная акция «Будущее города в наших руках!» началась после торжественных линеек в школах и лицеях. Под звуки фанфар юноши и девушки вместе со своими наставниками заняли практически всю территорию перед театром драмы и комедии «Наш дом».

Слово для приветствия было предоставлено главе Озерского городского округа Евгению Щербакову, генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву и начальнику управления образования Любови Горбуновой.

Евгений Щербаков:

- Я поздравляю всех жителей округа с Днем знаний и особые слова адресую вам, завтрашние выпускники: в этом году постарайтесь получить максимум знаний и баллов, чтобы поступить в тот ВУЗ, о котором мечтаете. И после, где бы вы ни были, всегда помните о своей малой Родине - Озерском городском округе и о том, что мы вас всегда здесь ждем.

Михаил Похлебаев:

- Вы – потомки тех, кто ковал ядерный щит нашей Родины. Будьте достойны их памяти и постарайтесь учиться так, чтобы стать лучшими, чтобы успешно конкурировать с лучшими представителями молодежи в нашей стране.

После слов поддержки и напутствия прозвенел звонкий колокольчик, который из рук в руки передали друг другу почетные гости. Его по праву приняла Любовь Горбунова:

- Дорогие ребята! Сегодня вы вышли на финишную прямую – пусть она, действительно, будет прямой: без зигзагов и неудач. Желаю вам в жизни всегда двигаться через тернии – к звездам!

В ходе мероприятия были названы достижения озерского образования, которое признано одним из лучших в Челябинской области. В том числе, прозвучала информация о том, что по итогам 2018-2019 учебного года 7 выпускников 11-х классов получили 100 баллов на ЕГЭ, аттестат с отличием получили 27 выпускников 9-х классов и 22 выпускника 11-х классов. 2998 юных озерчан приняли участие более чем в 248 мероприятиях интеллектуального, творческого или спортивного направлений различных уровней, ими завоеваны призовые места в 99 мероприятиях, победителями и призерами стали 920 человек.

Ярким моментом акции стала перекличка, во время которой каждая образовательная организация на вопрос ведущих отозвалась десятками звонких голосов: «Мы здесь!»

Как всегда, акция завершилась возложением цветов к памятнику выдающемуся учёному Игорю Васильевичу Курчатову – так представители последующих поколений отдали дань уважения всем, кто, не жалея своих сил и здоровья, работал во благо производственного объединения «Маяк» и Озерского городского округа.

Праздничное настроение на театральной площади создавали: вокальный ансамбль «Созвучие», спортивный клуб «Мастер». ансамбль педагогов «Начало», Образцовый театр танца и костюма «Леанель», школа боевых искусств «Золотой дракон».

Фото Владимира Беляева.